Hà Tĩnh: Giữa mùa dịch, nhiều tài xế vẫn vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông

Trong 3 giờ đồng hồ tối 10/12 (từ 20h - 23h), Đội CSGT - Trật tự Công an TP Hà Tĩnh đã xử lý 7 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông với số tiền xử phạt hơn 25 triệu đồng.

Video: Kiểm tra nồng độ cồn với lái xe trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (TP Hà Tĩnh).

Tối 10/12, các cán bộ, chiến sỹ của Đội CSGT - Trật tự Công an TP Hà Tĩnh ra quân kiểm tra, xử lý lỗi vi phạm giao thông theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP trên các tuyến đường như: Nguyễn Thị Minh Khai, Hàm Nghi, Lê Duẩn...

Trong khoảng thời gian từ 20h - 23h, tổ công tác cùng lực lượng tuần tra lưu động đã kiểm tra hàng trăm lượt phương tiện gồm cả ô tô và xe máy.

Trong quá trình đo nồng độ cồn, mỗi tài xế đều được dùng riêng ống thổi. Tài xế không cần thổi trực tiếp lên phễu mà giữ khoảng cách, đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19 nhưng vẫn cho kết quả chính xác.

Theo ghi nhận của phóng viên, đa số người dân đều có tinh thần tự giác, chấp hành hiệu lệnh kiểm tra của lực lượng cảnh sát giao thông; không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện theo đúng quy định của Luật Giao thông đường bộ.

Song, bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận người dân điều khiển phương tiện giao thông mà trong hơi thở có nồng độ cồn bị nghiêm cấm theo quy định. Khi bị xử phạt thì chưa nghiêm túc chấp hành khiến các cán bộ, chiến sỹ lực lượng cảnh sát giao thông phải mất nhiều thời gian tuyên truyền, nhắc nhở.

Chỉ trong vòng 3 tiếng, lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử phạt 7 trường hợp vi phạm nồng độ cồn (4 trường hợp xe mô tô, 3 trường hợp xe ô tô), tổng số tiền phạt hơn 25 triệu đồng.

“Do có việc vui nên tối nay tôi có uống rượu, bia với bạn bè. Dù biết là nguy hiểm nhưng nghĩ nhà ở gần đây nên tôi đã chủ quan. Qua sự việc này, tôi xin chịu phạt và rút kinh nghiệm đã sử dụng rượu bia thì không nên lái xe”, tài xế V.T.H. (phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) chia sẻ.

Thiếu tá Trần Giang Nam, Phó Đội trưởng Đội CSGT - Trật tự Công an TP Hà Tĩnh cho biết: "Thời gian qua do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp, việc ra quân kiểm tra, xử lý lỗi vi phạm giao thông gặp nhiều hạn chế nên một số người dân chưa nghiêm túc thực hiện quy định khi tham gia giao thông. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông trước các dịp lễ, Tết sắp đến, Đội CSGT - Trật tự Công an TP Hà Tĩnh sẽ ra tiến hành nhiều đợt ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các tài xế vi phạm nồng cồn".

Kể từ ngày 1/1/2021 - 10/12/2021, Công an TP Hà Tĩnh đã kiểm tra xử phạt 418 trường hợp tài xế sau khi sử dụng rượu, bia vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tước GPLX 338 trường hợp; tổng số tiền xử phạt là 1,2 tỷ đồng.

Ngân Giang - Anh Tấn