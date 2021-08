Hà Tĩnh: Khởi tố 5 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 5 đối tượng về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ.

Khoảng 10h30 phút ngày 21/8/2021, tại quốc lộ 8A thuộc địa phận thôn 2, xã Sơn Long, lực lượng phòng chống ma túy Công an huyện Hương Sơn phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Đức Thọ, Công an xã Sơn Long phát hiện, bắt quả tang các đối tượng: Phan Văn Quốc (SN 1993, trú tại thôn Lâm Đồng, xã Sơn Lâm); Phạm Như Ý (SN 2002, trú tại thôn 2, xã Sơn Giang); Thái Anh Đức (SN 1989, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Phố Châu) và Nguyễn Đình Quân (SN 1987, trú tại thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, Hương Sơn) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Số vật chứng được cơ quan công an thu giữ

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 0,3142 gam heroin trên xe ô tô nhãn hiệu Hyundai (biển kiểm soát 38A-141.82) và một số tang vật liên quan.

Đấu tranh mở rộng vụ án, cơ quan điều tra xác định 4 đối tượng trên đã mua ma túy của Phan Châu Tùng (SN 1985, trú tại thôn Châu Lĩnh, xã Tùng Ảnh, Đức Thọ). Ngày 21/8/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra lệnh khám xét chỗ ở của Phan Châu Tùng. Quá trình khám xét, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 3,5333 gam heroin, 5,7311 gam ma túy dạng đá, 2,4807 gam MDMA, 1 khẩu súng hơi và nhiều dao kiếm các loại

Tại cơ quan điều tra, Phan Châu Tùng khai nhận số ma túy trên mua về để sử dụng và bán cho người khác.

Nhiều dao, kiếm các loại được phát hiện tại chỗ ở của Phan Châu Tùng.

Được biết, để qua mặt lực lượng chức năng, Phan Châu Tùng đã thuê một trang trại ở thôn Châu Lĩnh, xã Tùng Ảnh để làm điểm huấn luyện chó và mua bán trái phép chất ma túy.

Trang trại nằm ở giữa đồng, xa khu dân cư, đường vào trại là con đường độc đạo. Ngoài ra, khu vực trang trại được bố trí hệ thống camera chất lượng cao cùng ống nhòm, cửa vào kiên cố, dây thép gai quanh cổng, thả 8 con chó béc-giê xung quanh… rất khó cho lực lượng tiếp cận, vây bắt.

Tuy nhiên, Công an Hương Sơn phối hợp các lực lượng đã hóa giải khó khăn, phá án thành công.

Khu vực trang trại của Phan Châu Tùng được bố trí hệ thống camera chất lượng cao.

Đến chiều 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với: Phan Văn Quốc, Phạm Như Ý, Thái Anh Đức, Nguyễn Đình Quân về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Riêng đối tượng Phan Châu Tùng bị khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ánh Dương