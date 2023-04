Hà Tĩnh: Khởi tố, bắt giam các đối tượng cộm cán trong đường dây cho vay lãi nặng

Các đối tượng bị Công an Hà Tĩnh bắt giữ đã thực hiện gần 1.000 lượt cho vay với tổng số tiền là 19,1 tỷ đồng.

Video: Cơ quan điều tra khám xét nhà các đối tượng.

Thượng tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Công Sáng (SN 1980), Đặng Quang Nam (SN 1990), Đặng Thế Khánh (SN 1999) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo các đơn vị điều tra phá án.

Thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh với các loại tội phạm, trong đó tập trung đấu tranh mạnh với tội phạm có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện nhóm đối tượng hoạt động “cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” do đối tượng Phan Công Sáng (SN 1980, trú tại tổ dân phố Đồng Thuận, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh) cầm đầu cùng với Đặng Quang Nam (SN 1990, trú tại thôn Quang Chiêm, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ) và Đặng Thế Khánh (SN 1999, trú tại thôn Yên Bình, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên).

Cơ quan điều tra làm việc với Phan Công Sáng.

Các đối tượng đã tổ chức hoạt động cho vay với lãi suất cao trong một thời gian dài bằng nhiều thủ đoạn hoạt động tinh vi để đối phó với các cơ quan chức năng.

Dưới sự chỉ đạo của Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với Công an huyện Đức Thọ, Cẩm Xuyên, TX Hồng Lĩnh tiến hành điều tra, xác mình làm rõ và bắt giữ các đối tượng trong đường dây.

Cơ quan điều tra làm việc với Đặng Quang Nam (thứ 2 từ trái sang).

Từ năm 2006, Sáng kết thân với các đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trong thời gian ngắn, Sáng nổi lên, trở thành đối tượng có kinh tế, “có tiếng nói” với dân “xã hội” tại Hồng Lĩnh và Đức Thọ. Năm 2016, Sáng cùng một số đối tượng hình sự góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại dịch vụ Núi Hồng.

Núp bóng doanh nghiệp, Sáng đã tổ chức hoạt động trên lĩnh vực tài chính, cầm đồ. Sáng đã sử dụng hơn 10 đối tượng hình sự để quản lý các cơ sở cầm đồ, dịch vụ tài chính tại địa chỉ: số 32 Nguyễn Ái Quốc, số 132 Trần Phú ở TX Hồng Lĩnh và chi nhánh tại thị trấn Nghèn (Can Lộc).

Các đối tượng được Sáng sử dụng đa số là các đối tượng hình sự, có tiền án, tiền sự, sẵn sàng vi phạm pháp luật để phục vụ việc “đòi nợ”, thanh toán, mở rộng địa bàn hoạt động.

Cơ quan điều tra làm việc với Đặng Thế Khánh (thứ 2 từ phải sang).

Đến cuối năm 2018, khi Phòng Cảnh sát hình sự và công an các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh tăng cường đấu tranh, triệt phá nhiều cơ sở cầm đồ hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn toàn tỉnh thì Sáng cho giải thể Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại dịch vụ Núi Hồng và bí mật tổ chức hoạt động cho vay.

Để đối phó với cơ quan công an, Sáng thuê Phan Văn Sang (SN 1979, trú tại phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh) đứng tên đăng ký dịch vụ kinh doanh có điều kiện, mở ốt “cầm đồ uy tín” tại số nhà 427, đường Trần Phú, TX Hồng Lĩnh. Sáng cung cấp vốn cho Đặng Quang Nam đứng ra điều hành cửa hàng, quản lý sổ sách và cho vay lãi nặng với lãi suất dao động từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 5.000 đồng/triệu/ngày, sử dụng tài khoản trên ứng dụng mecash để quản lý hoạt động cho vay.

Sau khi Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại dịch vụ Núi Hồng giải thể, các đối tượng đàn em của Sáng trở thành các đối tượng hình sự cộm cán trên các địa bàn, gây ra rất nhiều vụ việc làm phức tạp tình hình.

Điển hình, tháng 9/2017, Phan Công Sáng cùng đàn em đến đường Phan Đình Phùng, TP Vinh (Nghệ An) để hát karaoke. Tại đây, nhóm của Sáng gặp nhóm của Vũ Hoài My (thường gọi là My Cô, trú tại TP Vinh, Nghệ An). Do có mâu thuẫn từ trước trong việc nợ nần tiền bạc, hai nhóm sử dụng súng quân dụng, roi điện hỗn chiến. Hậu quả: Nguyễn Xuân Thông, Đào Ngọc Tuấn bị thương. Cơ quan điều tra khởi tố 2 đối tượng về các tội “Giết người”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”; “Gây rối trật tự công cộng”.

Tang vật bị thu giữ.

Không dừng lại ở đó, tháng 6/2018, Nguyễn Xuân Thông và Đào Ngọc Tuấn còn gọi là “Tuấn Đỏ” (đàn em của Sáng) vào địa bàn huyện Kỳ Anh mở cửa hàng cầm đồ. Quá trình hoạt động xảy ra tranh chấp địa bàn, mâu thuẫn với nhóm đối tượng cũng hoạt động cho vay nặng lãi tại địa bàn huyện Kỳ Anh và TX Kỳ Anh do Nguyễn Tùng Lâm (Lâm Kỳ), Nguyễn Quốc Thảo (Thảo Kỳ) cầm đầu nên đã xảy ra hỗn chiến giữa hai nhóm. Hậu quả: “Tuấn Đỏ” bị chém chết. Cơ quan điều tra khởi tố 8 bị can về các tội: “Giết người”, “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Tháng 01/2019, do có mâu thuẫn, tranh chấp trong quá trình hoạt động “tín dụng đen” giữa nhóm của Phan Văn Sơn (Sơn Hiệu) là đàn em thân tín của Phan Công Sáng với nhóm của Phạm Hồng Nguyên (Nguyên Tam) nên Sơn và Nguyên đã tập hợp dẫn đàn em, sử dụng súng hoa cải, dao kiếm... hỗn chiến. Hậu quả: Nguyễn Văn Trường bị bắn hỏng hai mắt, nhiều đối tượng bị thương. Cơ quan điều tra khởi tố 16 bị can về các tội: “Giết người”, “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Đối tượng Phan Công Sáng.

Được biết, Sáng có mạng lưới đàn em, các mối quan hệ xã hội sâu rộng. Hoạt động của đối tượng này rất manh động và hết sức tinh vi khiến quá trình xác minh, nắm tình hình gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh rõ hành vi phạm tội và tiến hành bắt giữ các đối tượng trong chuyên án.

Ngày 23/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với Công an huyện Đức Thọ, Công an thị xã Hồng Lĩnh, Công an huyện Cẩm Xuyên huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ, đồng loạt tấn công bắt, khám xét khẩn cấp 3 đối tượng, gồm: Phan Công Sáng (cầm đầu); Đặng Quang Nam (SN 1990, trú tại thôn Quang Chiêm, xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ) và Đặng Thế Khánh (SN 1999, trú tại thôn Yên Bình, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên) về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ án và nhiều hung khí nguy hiểm.

Đối tượng Đặng Quang Nam.

Kết quả bước đầu xác định, từ đầu năm 2018, Phan Công Sáng, Đặng Quang Nam và Đặng Thế Khánh mua tài khoản chuyên dùng để quản lý dịch vụ tài chính trên trang website mecash.vn (nay đổi tên miền sang 1cash.info), thực hiện các hoạt động cho vay lãi nặng, mức lãi suất dao động từ 3.000 đồng/triệu/ngày đến 5.000 đồng/triệu/ngày.

Phan Công Sáng là đối tượng đứng sau, cung cấp vốn, mở cửa hàng cầm đồ và giao Đặng Quang Nam trực tiếp tiến hành cho vay, thu lãi, thu hồi nợ, hoạt động trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Can Lộc; Đặng Thế Khánh trực tiếp thực hiện cho vay trên địa bàn Cẩm Xuyên, Thạch Hà. Đến nay, các đối tượng đã thực hiện gần 1.000 lượt cho vay, tổng số tiền cho vay là 19,1 tỷ đồng.

Đối tượng Đặng Thế Khánh.

Với những chứng cứ, tài liệu thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phan Công Sáng, Đặng Quang Nam và Đặng Thế Khánh về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Văn Hùng – Cường Quang