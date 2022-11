Hà Tĩnh: Khởi tố, bắt giam đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an Hà Tĩnh: Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Quý (SN 1983) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Số lượng hàng hóa trên xe ô tô BKS Lào UN-8250 bị lực lượng công an phát hiện.

Trước đó, ngày 18/10, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu kiểm tra ô tô khách BKS Lào UN-8250 đang lưu thông trên quốc lộ 8A thuộc địa phận xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn do Nguyễn Duy Quý điều khiển, đi từ khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc phát hiện trên xe vận chuyển số lượng lớn hàng hóa (gồm phụ tùng ô tô, thức ăn động vật, mỹ phẩm) do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không làm thủ tục khai báo cơ quan chức năng tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo; trị giá hàng hóa khoảng 1,507 tỷ đồng.

Lực lượng công an ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Duy Quý.

Với những chứng cứ tài liệu thu thập được, ngày 9/11, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam trong thời hạn 4 tháng đối với Nguyễn Duy Quý (SN 1983, trú tổ dân phố 3, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty TNHH tổng hợp Đỗ Gia (địa chỉ trụ sở: Số 64, đường Đặng Văn Ngữ, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) và một số cá nhân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Quá trình điều tra, bước đầu Cơ quan CSĐT xác định: Tháng 7/2020, Đỗ Khắc Điệp (SN 1983, trú thôn Vĩnh Tuy II, xã Vĩnh Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) thành lập Công ty TNHH tổng hợp Đỗ Gia, với ngành nghề kinh doanh chính ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là buôn bán vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, trên thực tế, công ty này không có hoạt động sản xuất kinh doanh, không có kho bãi, phương tiện, máy móc, không có nhân viên làm việc. Công ty được Đỗ Khắc Điệp thành lập ra để mua, bán hóa đơn GTGT trái phép. Hiện, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tiếp tục điều tra mở rộng, hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Văn Hùng