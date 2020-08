Hà Tĩnh: Luồn rừng phá sới bạc liên tỉnh trong đêm

Sới bạc được “mở" tận trong rừng sâu của xã Sơn Tây (Hương Sơn, Hà Tĩnh), cách xa khu dân cư hàng chục km, không có sóng điện thoại di động, đi lại hết sức khó khăn lại được canh gác cẩn mật…

Sới bạc di động, chuyên nghiệp

Sau một thời gian theo dõi, Công an huyện Hương Sơn đã xác định rõ có một sới bạc thường được tổ chức lưu động theo kiểu “đánh nhanh, rút nhanh” ở khu vực vùng núi sâu trên địa bàn.

Các con bạc chủ yếu là người ngoại tỉnh, được “gom” lên một ô tô khách rồi chở sang Hương Sơn để sát phạt. Địa điểm đánh bạc là khu vực trong rừng sâu, cách xa khu dân cư, không có sóng điện thoại, đường đi vào độc đạo, lại được cảnh giới nghiêm ngặt. Các đối tượng sử dụng bộ đàm để liên lạc, đối phó với cơ quan chức năng.

Đáng nói, địa điểm đánh bạc liên tục thay đổi nên gây rất nhiều khó khăn cho cơ quan điều tra trong việc tiếp cận hiện trường, nắm bắt thông tin… Quá trình đánh bạc được tổ chức chặt chẽ theo đường dây khép kín từ việc cho vay tiền và phục vụ đồ ăn, nước uống tại chỗ….

13 con bạc bị bắt tại trận

Các đối tượng đánh bạc đến từ nhiều tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Huế và phần lớn là nữ, tuổi đời từ 20 đến 53 tuổi, có nhiều tiền án, tiền sự về tội đánh bạc… Do đó, việc nắm bắt di biến động cũng như đấu tranh với những đối tượng đánh bạc là hết sức khó khăn khi triển khai chuyên án.

Thượng tá Hà Hải Long – Trưởng Công an huyện Hương Sơn cho biết: “Ban Chuyên án nhận định, đây là một vụ việc phức tạp, phải mất rất nhiều thời gian điều tra, theo dõi, phải hóa trang mật phục trong rừng sâu dài ngày mới có thể triệt phá được sới bạc di động này…”

Tang vật thu giữ tại hiện trường

Giăng lưới!

Sau một thời gian dài kiên trì bám nắm, thu thập tài liệu, chứng cứ, vào nhá nhem tối một ngày đầu tháng 8/2020, Công an huyện Hương Sơn phối hợp công an các xã: Sơn Kim 2, Sơn Tây và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tiến hành đột nhập trang trại đối tượng Đặng Quang Bảng (xã Sơn Tây, Hương Sơn). Để đảm bảo chắc thắng, Ban Chuyên án đã chọn một lối đi khá táo bạo để tiếp cận sới bạc nhưng hết sức khó khăn với nhiều khe suối, núi dốc. Bên cạnh đó, do trời đổ mưa to, đường đi trơn trượt, khiến anh em cán bộ, chiến sỹ phải hết sức vất vả khi đi bộ hơn 3km đường rừng mới áp sát được sới bạc.

Sau hiệu lệnh tấn công, 13 đối tượng bị bắt tại trận, một số nhanh chân lẩn trốn vào rừng sâu. Lực lượng chức năng đã thu giữ trên chiếu bạc hơn 60 triệu đồng; 4 quân bài vị, 8 chiếc bát sứ màu trắng, 6 chiếc đĩa bằng sứ màu trắng (dùng để đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa); 2 chiếc bộ đàm màu đen cùng một số đồ vật, tài sản có liên quan. Kiểm tra trên người các đối tượng bị bắt giữ, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ trên 128 triệu đồng, 4 chiếc điện thoại di động các loại; thu giữ 3 chiếc xe ô tô các loại và nhiều tang vật có liên quan.

Tại thời điểm vây bắt nhóm đánh bạc, trời đổ mưa rất to

Hiện, sau quá trình điều tra, 9 đối tượng tham gia đánh bạc bỏ chạy cũng đã đến Công an huyện Hương Sơn đầu thú.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ và kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can gồm:

Lê Xuân Duẩn (SN 1988, trú tại thôn Liên Xuân, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành), Trần Thị Thái, (SN 1971, trú tại thôn Bích Thái 2, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ), Bùi Thị Tuyết (SN 1974, trú tại thôn Việt Thắng, xã Nghĩa Hoàn, huyện Tân Kỳ), Hồ Thị Hạnh (SN 1967, trú tại tổ dân phố 6, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ), Nguyễn Thị Huệ (SN 1981, trú tại thôn Viên Thái, xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ), Trần Thị Tình (SN 1985, trú tại phường Trung Đô, TP Vinh), Nguyễn Thị Hương (SN 1992, trú tại thôn Ngọc Minh, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu), Ngô Thị Mùi (SN 1967, trú tại phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa), Vũ Thị Mai (SN 1969, trú tại thôn 4, xã Diễn Hạnh, Diễn Châu), Phan Thị Minh (SN 1980, trú tại tổ dân phố 13, phường Trung Đô, TP Vinh), Đặng Hữu Chiến (SN 2000, trú tại tổ dân phố 14, phường Cửa Nam, thành phố Vinh), tỉnh Nghệ An; Nguyễn Nam Hải (SN 1991, trú tại xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình); Đặng Trung Kiên (SN 1984, trú tại thôn Đại Vường, xã Sơn Phú, Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội đánh bạc.

Khởi tố các bị can: Lê Sỹ Anh Tuấn (SN 1971, trú tại 11/56, Duy Tân, phường An Cựu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế); Trần Long Nhật (SN 2001, trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Phố Châu, Hương Sơn), Trần Đình Tình (SN 1992, trú tại thôn Khe Cò, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn), tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Đình Hoàng (SN 2001, trú tại tổ dân phố 9, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai), Phan Xuân Tiến (SN 1982, trú tại xã Hoa Tiến, Yên Thành), tỉnh Nghệ An về tội tổ chức đánh bạc.

Khởi tố bị can Đặng Quang Bảng (SN 1965, trú tại thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội “gá bạc”.

Đối với bị can Trần Đình Tình (SN 1992, trú tại thôn Khe Cò, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), Công an huyện Hương Sơn đã khởi tố về tội tổ chức đánh bạc, hiện nay đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đang củng cố hồ sơ, tài liệu để ra quyết định truy nã.

Một số đối tượng tại cơ quan công an

Việc triệt phá được sới bạc này đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, kiên quyết không để các tụ điểm tệ nạn xã hội hoạt động gây bức xúc trong dư luận của Công an huyện Hương Sơn.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thanh Thúy – Quang Nhật