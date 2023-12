Hà Tĩnh ngăn chặn 2.218 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Tĩnh đã kịp thời phát hiện, bắt giữ 2.218 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trị giá hàng vi phạm hơn 3,47 tỷ đồng.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành hơn 70 văn bản để chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Từ các văn bản chỉ đạo, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; qua đó hạn chế tối đa các hành vi vi phạm, không để xảy ra điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh hội nghị giao ban công tác quý I năm 2023

Lũy kế từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Tĩnh đã kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 2.218 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (giảm 23% so với cùng kỳ năm 2022) với trị giá hàng vi phạm hơn 3,47 tỷ đồng.

Trong đó, các lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 2.114 vụ (giảm 21% so với cùng kỳ năm 2022) với tổng trị giá tiền xử phạt, truy thu thuế hơn 38 tỷ đồng (tăng 2% so với cùng kỳ năm 2022); xử lý hình sự 135 vụ/202 đối tượng (giảm 20% số vụ và 10% số đối tượng so với cùng kỳ năm 2022).

Lực lượng hải quan sử dụng chó nghiệp vụ trong quá trình kiểm tra hàng hoá.

Hàng hóa tịch thu chủ yếu là: bánh kẹo, bia, rượu, thực phẩm tươi sống, sữa các loại, dầu ăn, mỳ chính, tương ớt, nấm khô, đường kính trắng, nước giặt các loại, thực phẩm bẩn, các loại thiết bị và linh kiện điện tử, đồ chơi trẻ em, động vật hoang dã và sản phẩm từ động vật hoang dã, gỗ các loại, pháo nổ các loại, ma túy dạng đá, ma túy tổng hợp, heroin, hồng phiến...

Để tăng cường hơn nữa công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Hà Tĩnh đang xây dựng kế hoạch cao điểm đấu tranh dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, các cơ quan chức năng trên địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương và Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan)... trao đổi thông tin, tăng cường công tác giám sát, kiểm soát để phát hiện và ngăn chặn các vụ việc vi phạm.

Phan Trâm