Hà Tĩnh: Người đàn ông tử vong khi đi chăn trâu nghi bị sét đánh

Người dân ở thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vừa phát hiện thi thể một người đàn ông trên cánh đồng Sào Phần thuộc tổ dân phố 9.

Hiện trường xẩy ra vụ việc

Vào khoảng 6h ngày 21/9/2021, tại cánh đồng Sào Phần thuộc tổ dân phố 9, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), người dân phát hiện thi thể ông N.V.T. (SN 1956, trú tại tổ dân phố 8B, thị trấn Xuân An) và xác một con trâu nên lập tức trình báo cho lực lượng chức năng.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Công an thị trấn Xuân An đã có mặt tại hiện trường để kiểm tra.

Theo Trung tá Ngụy Khắc Tú - Trưởng Công an thị trấn Xuân An, người thân của nạn nhân thông tin, ông N.V.T. đi chăn trâu từ chiều ngày 20/9/2021 nhưng không trở về nhà. Thời điểm này trên địa bàn xảy ra mưa lớn. Qua điều tra ban đầu, nhiều khả năng nạn nhân tử vong do bị sét đánh.

Hiện nay, gia đình không yêu cầu cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân sự việc và xin được mai táng ông N.V.T. theo phong tục, tập quán địa phương.

P.V