Hà Tĩnh: Phá đường dây lô đề, giao dịch trên 600 triệu đồng mỗi ngày

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an TP. Hà Tĩnh, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) triệt phá đường dây lô đề trái phép, với số tiền giao dịch mỗi ngày lên đến hơn 600 triệu đồng.

Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của các đối tượng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Hà Tĩnh) xác định trên địa bàn hiện có một số đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề quy mô lớn, hoạt động tinh vi, gây ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự nên đã chủ động tập trung lực lượng, phương tiện để đấu tranh, bắt giữ.

Cơ quan công an làm việc với Phan Thị Thanh.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, ngày 21/11/2022, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an thành phố Hà Tĩnh, Công an huyện Thạch Hà, đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp tại 12 điểm trên địa bàn huyện Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ, triệu tập 16 đối tượng, thu giữ 20 điện thoại các loại, 2 xe ô tô, cùng một số tang vật có liên quan. Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền giao dịch đánh bạc mỗi ngày lên đến hơn 600 triệu đồng.

Lập biên bản tạm giữ tang vật tại nhà Nguyễn Thị Thuỷ.

Qua điều tra, lực lượng công an xác định: Đặng Thị Vân Anh (SN 1978, trú tại TDP 5, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) là đối tượng cầm đầu trong đường dây, tiếp đó là 9 “thư ký”: Đinh Thị Thu Hương (SN 1978), Phan Thị Thanh (SN 1971), Phan Thị Hảo (SN 1964), Nguyễn Thị Việt Hà (SN 1986), Dương Thị Công (SN 1980) cùng trú tại phường Bắc Hà; Nguyễn Thị Thủy (SN 1973), Dương Thị Tứ (SN 1965) đều trú tại phường Tân Giang; Trần Thị Hoa (SN 1975), trú tại phường Trần Phú, Phan Thị Ánh Dương (SN 1981), trú tại phường Nam Hà (TP Hà Tĩnh).

5 con bạc đã tham gia trong đường dây đánh bạc gồm: Lê Thị Ngụ (SN 1967), trú tại phường Văn Yên; Nguyễn Thị Lợi (SN 1989), trú tại xã Đồng Môn; Nguyễn Duy Hoài (SN 1962), trú tại phường Nam Hà; Trần Thị Diệu Thuý (SN 1977), trú tại phường Bắc Hà (TP. Hà Tĩnh) và Hoàng Hoa Thắm (SN 1969), trú tại xã Nam Điền, huyện Thạch Hà.

Tang vật bị thu giữ.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố 10 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc”, 5 bị can về tội “Đánh bạc”, đồng thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cứ trú đối với các bị can để tiếp tục, điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Văn Hùng - Nga Nguyễn