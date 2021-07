Hà Tĩnh: Phát hiện 2 tàu cá khai thác trái phép trên vùng biển Nghi Xuân

Đồn Biên phòng Lạch Kèn (BĐBP Hà Tĩnh) vừa phát hiện, bắt quả tang 2 tàu cá khai thác hải sản trái phép trên vùng biển Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Các chủ tàu cá khai thác trái phép trên vùng biển Nghi Xuân đều trú tại xã Diễn Ngọc (Diễn Châu, Nghệ An).

Vào khoảng 7h15, ngày 17/7, tại khu vực biển xã Xuân Hội (Nghi Xuân), lực lượng tuần tra, kiểm soát Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã phát hiện, bắt quả tang 2 tàu: NA 80165 TS (do anh Vũ Văn Ngọc làm chủ) và NA 90731 TS (do ông Vũ Duy Huyền) làm chủ, cả hai đều trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu (Nghệ An) đang có hành vi sử dụng lưới giã cào khai thác hải sản sai vùng quy định.

Lực lượng Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã dẫn giải 2 phương tiện vi phạm về Trạm kiểm soát biên phòng Cửa Hội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Minh Toàn