Hà Tĩnh: Phát hiện thêm cơ sở chế biến 1,4 tấn mỡ động vật “bẩn”

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế – ma túy Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa phát hiện, thu giữ 1,4 tấn mỡ động vật đã bốc mùi hôi thối tại một cơ sở chế biến trên địa bàn huyện.

Vào hồi 21h15 ngày 6/10/2022, tại một trang trại ở thôn Tân Thượng, xã Thiên Lộc (Can Lộc), Đội CSĐT tội phạm về Kinh tế – ma túy Công an huyện Can Lộc phối hợp với Công an xã Thiên Lộc kiểm tra đột xuất cơ sở chế biến thực phẩm do ông Bùi Minh Duyên (SN 1988, trú tại thôn Tây Hồ, xã Thuần Thiện, Can Lộc) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 40 bao tải mỡ động vật với tổng trọng lượng hơn 1,4 tấn đang bốc mùi hôi thối nhưng chủ cơ sở không xuất trình được giấy phép hoạt động chế biến sản xuất và các giấy tờ khác liên quan.

Ông Bùi Minh Duyên khai nhận, thuê trang trại này của ông Võ Văn Hoài ở xã Thiên Lộc để làm cơ sở chế biến thực phẩm. Toàn bộ số mỡ này được thu mua tại các chợ đầu mối trên địa bàn toàn tỉnh, sau đó đem về chế biến để bán kiếm lời. Số mỡ này dự định sẽ bán cho một cơ sở chế biến thực phẩm tại Hà Nội.

Công an huyện Can Lộc đã lập biên bản vi phạm, tịch thu toàn bộ số mỡ bẩn để tiêu huỷ, đồng thời tiếp tục xác minh, điều tra, mở rộng vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Anh Cường