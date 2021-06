Hà Tĩnh: Phạt thêm một facebooker đăng tin sai sự thật về Covid-19

Chủ tài khoản facebook H.N.Đ (SN 1992, thị trấn Đức Thọ, Hà Tĩnh) bị phạt 5 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật về tình hình dịch Covid-19 ở Hà Tĩnh.

Cơ quan chức năng làm việc với H.N.Đ

Vào ngày 6/6/2021, trên trang facebook cá nhân, chủ tài khoản H.N.Đ (SN 1992, trú tại thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ) đăng nội dung: “18 + TOANG”. Đến ngày 7/6/2021, chủ tài khoản này mới gỡ bỏ bài viết.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an Hà Tĩnh) phối hợp với Thanh tra Sở Thông tin & Truyền thông, Công an huyện Đức Thọ đã triệu tập H.N.Đ lên làm việc.

Tại cơ quan công an, H.N.Đ khai nhận: Do thấy tình hình dịch Covid-19 căng thẳng, Đ. rất hoang mang, lo lắng nên đã đăng dòng trạng thái như vậy. Sau khi kiểm chứng được thông tin không đúng sự thật, ngày hôm sau Đ. gỡ bỏ bài viết.

Nội dung đã đăng trên tài khoản Facebook của H.N.Đ

H.N.Đ đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, tất cả thông tin đăng tải là không có căn cứ và hoàn toàn sai sự thật.

Hành vi của H.N.Đ đã vi phạm điểm d, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Cơ quan chức năng của Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với H.N.Đ.

Hồng Nhung – Anh Cường