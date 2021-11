Hà Tĩnh: Tài xế lập nhóm Zalo “né” thanh tra giao thông xử lý xe quá tải

Trước tình trạng chủ xe, tài xế tìm đủ mọi cách trốn tránh, cản trở việc bị xử phạt khi chở quá khổ, quá tải, lực lượng chức năng ở Hà Tĩnh đã phải khá vất vả trong việc phát hiện, xử lý.

Video: Thanh tra giao thông xử lý xe quá tải trên tuyến QL8B

Vào khoảng 18h20 ngày 25/11, 2 xe đầu kéo mang BKS 37H – 005.76 kéo theo sơmi rơ-moóc 37R – 028.52 do tài xế Võ Hồng Vinh (SN 1979, trú phường Hà Huy Tập, TP Vinh, Nghệ An) và 37C - 308.01 kéo theo sơmi rơ-moóc 37R - 020.20 do tài xế Nguyễn Văn Hậu (SN 1989, trú xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương, Nghệ An) di chuyển trên quốc lộ 8B đoạn qua huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Thời điểm này, đoàn công tác của Thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tải trọng phương tiện ở các tuyến đường ở huyện Nghi Xuân. Khi 2 phương tiện di chuyển tới Km 18+200 trên quốc lộ 8B đoạn qua TDP 11, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng xe kiểm tra tải trọng.

Theo kết quả kiểm tra, xe đầu kéo BKS 37H – 005.76 kéo theo sơmi rơ-moóc 37R – 028.52 có tải trọng 67,2 tấn còn phương tiện 37C - 308.01 kéo theo sơmi rơ-moóc 37R - 020.20 có tải trọng 69 tấn, trong khi tải trọng tối đa cho phép của 2 phương tiện này là 52,8 tấn. Như vậy, cả 2 xe đều chở quá tải trên 20% tới 50%.

Thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế và chủ 2 phương tiện tổng số tiền là 36 triệu đồng (18 triệu/phương tiện, trong đó tài xế bị phạt 4 triệu đồng và 14 triệu đồng đối với chủ phương tiện là công ty); tước GPLX 2 tháng đối với 2 tài xế.

Trong đêm 25/11, đoàn kiểm tra tải trọng phương tiện cũng đã phát hiện, xử lý thêm một số xe chở quá tải trên tuyến QL8B đoạn qua huyện Nghi Xuân.

Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh Nguyễn Đình Minh cho hay: Thời gian qua, lợi dụng việc đơn vị tập trung nhân lực phối hợp với các lực lượng liên quan thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19, tình trạng phương tiện chở quá khổ, quá tải có dấu hiệu tăng cao. Trước tình hình này, Thanh tra giao thông đã mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về tải trọng phương tiện đường bộ (từ 15/11 - 15/12).

Thanh tra Sở GTVT đã tập trung kiểm soát tải trọng tại các khu vực đầu nguồn hàng, trên các tuyến đường có lưu lượng phương tiện hoạt động nhiều để kiểm soát tốt tình hình vận tải hàng hóa, bảo đảm ATGT, giảm thiểu TNGT trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Nguyễn Đình Minh, khi biết Thanh tra giao thông tăng cường xử lý tình trạng xe quá khổ, quá tải thì các chủ xe, tài xế tìm đủ mọi cách để trốn tránh, đối phó. Cụ thể, họ lập nên các nhóm kín trên mạng xã hội (Zalo, Messenger) để thông tin cho nhau các cung đường, thời gian xử lý xe quá tải, quá khổ; ban ngày thì chở đủ tải nhưng buổi đêm lại chở quá tải; cử người theo dõi động thái của lực lượng chức năng hoặc khi bị xử lý thì cố tình “câu giờ” bằng cách đóng cửa xe, không hợp tác trong xuất trình giấy tờ, cho xe vào cân tải trọng...

“Trước tình trạng này, lực lượng Thanh tra Sở GTVT phải liên tục thay đổi cung đường, giờ làm việc hoặc tiến hành mật phục xử lý xe quá khổ, quá tải với tinh thần quyết liệt, xử lý nghiêm minh, không có ngoại lệ, không có vùng cấm”, ông Nguyễn Đình Minh khẳng định.

Được biết, sau 10 ngày ra quân triển khai kiểm soát tải trọng phương tiện, Thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh đã lập biên bản xử lý 38 trường hợp, xử phạt 191 triệu đồng, tước GPLX 8 tài xế về hành vi chở quá tải.

Văn Đức