Hà Tĩnh: Tạm giữ hình sự lái xe ô tô va chạm với xe máy rồi kéo lê hơn 2 km

Thượng tá Bùi Thanh Tùng – Trưởng Công an Thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết: đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Trần Đình Nhất (SN 1987, trú tại phường Kỳ Trinh, Thị xã Kỳ Anh) - lái xe ô tô va chạm với xe máy rồi kéo lê hơn 2km.

Trần Đình Nhất và xe ô tô mà Nhất điều khiển.

Trước đó, khoảng 21h ngày 3/10, xe ô tô 7 chỗ mang BKS 38A-417.65 do Trần Đình Nhất điều khiển lưu thông trên QL1A theo hướng Nam - Bắc, khi đi đến địa bàn xã Kỳ Long (thị xã Kỳ Anh) thì xẩy ra va chạm với xe máy, BKS 38C1 - 31362 do Cao Thanh Tân (SN 1990, ở Tĩnh Hải, Nghi Sơn, Thanh Hóa) điều khiển chở theo Nguyễn Hữu Minh (SN 1993, ở Thanh Chương, Nghệ An).

Vụ tai nạn làm anh Cao Thanh Tân và anh Nguyễn Hữu Minh ngã xuống đường nhưng Trần Đình Nhất vẫn không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe ô tô kéo lê xe máy chạy hơn 2 km trên QL 1A đến ngã 3 giao giữa đường Lê Văn Thiêm và QL1A (thuộc phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh) mới chịu dừng lại.

Khi dừng xe lại Trần Đình Nhất vẫn cố thủ trong xe, có những lời lẽ xúc phạm và chống đối lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ. Sau khi tai nạn xẩy ra, nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu và điều trị tại bệnh viện.

Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Kỳ Anh làm việc với Trần Đình Nhất.

Công an Thị Xã Kỳ Anh đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, phối hợp bới các lực lượng chức năng tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ tại nạn nói trên. Tại thời điểm gây tai nạn, lực lượng chức năng đã tiến hành đo nồng độ cồn đối với Trần Đình Nhất là 1,25mg/lít.

Sau khi củng cố hồ sơ, Công an Thị xã Kỳ Anh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Đình Nhất, tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm đối tượng theo qui định của pháp luật.

Hùng - Nhung