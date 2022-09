Hà Tĩnh tập trung kiểm tra công tác PCCC ở các địa bàn trọng điểm

Từ tháng 8/2017 đến tháng 4/2022, tại Hà Tĩnh xảy ra 354 vụ tai nạn, sự cố; gồm 81 vụ do sự cố tai nạn đuối nước, 153 vụ tai nạn giao thông, 62 vụ do thiên tai lũ lụt, 58 vụ tai nạn khác khiến 332 người tử vong, 99 người bị thương, tài sản thiệt hại ước tính khoảng 9,6 tỷ đồng. Các lực lượng thuộc Công an tỉnh đã tổ chức CNCH 77/354 vụ; lực lượng Bộ đội Biên phòng tổ chức CNCH 82/354 vụ; lực lượng Quân sự tổ chức CNCH 38/354... Trong 5 năm qua, Công an tỉnh đã kiểm tra, lập 14.014 biên bản kiểm tra, kịp thời phát hiện, kiến nghị và hướng dẫn cơ sở khắc phục hàng nghìn thiếu sót, tồn tại; qua kiểm tra công tác PCCC và CNCH, đã lập 411 biên bản vi phạm, xử phạt 675,15 triệu đồng; tạm đình chỉ 15 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke và ra quyết định đình chỉ đối với 7/15 cơ sở sau khi tạm đình chỉ nhưng không khắc phục tồn tại, có nguy cơ cháy, nổ cao. Tỉnh cũng tổ chức 382 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC với 26.848 người tham gia và 12 lớp huấn luyện nghiệp vụ CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng với 814 người tham gia. Hà Tĩnh đã đầu tư kinh phí 2,9 tỷ đồng trang bị 2 xe tẹc chữa cháy. Bộ Công an cấp 1 xe thang 32m, 2 xe chữa cháy. Công an tỉnh cấp 1 xe chữa cháy phục vụ công tác tuyên truyền về PCCC...