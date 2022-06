Hà Tĩnh: Trộm 2 điện thoại Iphone trị giá khoảng 17 triệu đồng

Phạm Trọng Hiếu (SN 1971), trú tại xã Xuân Phổ (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã liên tiếp thực hiện 2 vụ trộm cắp điện thoại di động (khoảng 17 triệu đồng) trên địa bàn huyện Can Lộc và Thạch Hà.

Phạm Trọng Hiếu và tang vật 2 vụ trộm.

Ngày 11/6/2022, Công an huyện Can Lộc đã tiếp nhận tin báo của chị Nguyễn Thị Hương (SN 1999) trú tại xã Thường Nga (Can Lộc) về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 1 chiếc điện thoại di động Iphone 11 màu trắng.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự Công an huyện Can Lộc và Công an xã Thường Nga đã nhanh chóng điều tra, làm rõ thủ phạm vụ trộm là Phạm Trọng Hiếu.

Tại Cơ quan Công an, Hiếu khai nhận: vào khoảng 10 giờ, ngày 11/6/2022, khi đi qua quán Cà phê Cối Xay Gió của chị Nguyễn Thị Huyền (1977) ở xã Thường Nga, thấy quán không có ai nên đã lẻn vào nhà lấy trộm 1 điện thoại di động Iphone 11 màu trắng (của chị Nguyễn Thị Hương, em chị Huyền) để trên bàn ăn giữa phòng bếp.

Quá trình đấu tranh, Hiếu khai nhận thêm: Khoảng 13 giờ cùng ngày (11/6/2022), Hiếu di chuyển đến thị trấn Thạch Hà. Tại đây với thủ đoạn tương tự, Hiếu đã lấy cắp 1 điện thoại Iphone XS của chị Lê Thị Thanh Nga (SN 1978) ở tổ dân phố 5.

Tổng trị giá 2 điện thoại mà Hiếu lấy trộm là khoảng 17 triệu đồng.

Được biết, Hiếu là đối tượng nghiện ma tuý, đã có 4 tiền án về tội trộm cắp tài sản, đánh bạc và mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Trọng Hiếu và đang hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Cao Trang