Hà Tĩnh: xe khách mất lái va chạm xe tải

Cú va chạm xảy ra trên QL 15 thuộc địa phận huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) khiến hai xe hư hỏng nặng, hai hành khách phải nhập viện cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h30 phút trưa 16/6, xe khách mang BKS 38B - 009.55 do anh Nguyễn Ngọc Hải (SN 1987, trú quán khối 16, thị trấn Hương Khê) điều khiển chạy trên QL 15 theo hướng TP.Hà Tĩnh đi Hương Khê, khi đến đoạn Km 409+850 thuộc địa phận thôn 2, xã Hà Linh thì bất ngờ mất lái lao sang phía bên trái đường. Cùng lúc đó, xuất hiện xe tải mang BKS 37C - 136.98 do anh Nguyễn Xuân Hải (SN 1983, trú tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) điều khiển chạy theo hướng ngược lại.

Xe tải hư hỏng nặng phần đầu

Cú va chạm mạnh khiến hai xe hư hỏng nặng, hai hành khách trên xe khách bị thương được người dân đưa đi cấp cứu.

Tổ kiểm soát trật tự đường mòn Hồ Chí Minh thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp Công an huyện Hương Khê và chính quyền địa phương phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đức Quyền