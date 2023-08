Hà Tĩnh xử lý nghiêm xe container, xe khách vi phạm an toàn giao thông

Kế hoạch tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô vận tải hàng hóa bằng container mà Bộ Công an vừa ban hành được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ ngày 1/8 – 14/8), lực lượng CSGT toàn quốc sẽ tuyên truyền vận động chủ xe, chủ doanh nghiệp và lái xe chấp hành pháp luật, ký cam kết bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Giai đoạn 2 (từ ngày 15/8 – 15/10), công an các đơn vị, địa phương đồng loạt ra quân tuần tra, kiểm soát và tiến hành xử lý các vi phạm. Việc tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải được Bộ Công an triển khai nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của chủ phương tiện và lái xe. Đây được coi là một trong những biện pháp quan trọng để bảo đảm an toàn giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến xe ô tô kinh doanh vận tải.