Hà Tĩnh xử phạt 110 triệu đồng 6 xe HOWO chở quá tải

Khi Thanh tra Giao thông Hà Tĩnh yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiểm tra tải trọng thì cả 6 tài xế điều khiển xe tải ở Nghệ An đều không chấp hành, cố tình kéo dài thời gian khiến lực lượng chức năng gặp khó trong xử lý.

“Dàn xe” chở quặng đi từ Quảng Bình sang Nghệ An bị Thanh tra Giao thông Hà Tĩnh xử lý do chở quá tải

Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Hà Tĩnh Nguyễn Đình Minh cho hay: Đơn vị vừa lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 6 phương tiện vận tải hàng hóa với tổng số tiền 110 triệu đồng do vi phạm chở quá tải.

Trước đó, thực hiện kế hoạch về cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm tải trọng phương tiện đường bộ, lúc 21h ngày 20/6, lực lượng Thanh tra Giao thông kiểm tra tải trọng tại khu vực Km 392+200 tuyến quốc lộ 15 đoạn qua xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, phát hiện 6 xe ô tô lần lượt mang BKS: 37H-018.45, 37C-171.60, 37H-015.77, 37H-021.27, 37C-346.99 và 37H-020.09 có dấu hiệu chở quá tải nên yêu cầu dừng kiểm tra.

6 phương tiện này chở quặng từ Lào về và đang di chuyển theo hướng Quảng Bình sang Nghệ An. Khi Thanh tra Giao thông yêu cầu xuất trình giấy phép lái xe và giấy tờ liên quan tới phương tiện để cân kiểm tra tải trọng thì các tài xế không chấp hành và cố tình kéo dài thời gian khiến lực lượng chức năng không thể xử lý.

Thanh tra Giao thông phối hợp với Phòng CSGT và Công an Can Lộc xử lý 6 xe chở quá tải.

Tới 8h ngày 21/6, Thanh tra Giao thông đã phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh và Đội CSGT - Trật tự Công an huyện Can Lộc yêu cầu các tài xế xuất trình giấy tờ.

Kết quả cân cho thấy, 2 phương tiện mang BKS 37H-018.45, 37C-171.60 chở hàng vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường từ trên 20% - 50%; 4 phương tiện còn lại là 37H-015.77, 37H-021.27, 37C-346.99, 37H-020.09 chở hàng vượt quá tải trọng cho phép của cầu, đường từ trên 10% - 20%.

Căn cứ vào kết quả này, Thanh tra Giao thông Hà Tĩnh đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đường bộ đối với 6 phương tiện vi phạm tổng số tiền 110 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tài xế.

N.K