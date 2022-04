Hà Tĩnh: Xử phạt 12 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực an ninh chính trị nội bộ

3 tháng đầu năm, Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Hà Tĩnh lập biên bản 12 trường hợp vi phạm hành chính trên lĩnh vực thuộc thẩm quyền an ninh chính trị nội bộ, tham mưu, ra quyết định xử phạt 81 triệu đồng.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an tỉnh) lập biên bản vi phạm hành chính tại Phòng khám Nha khoa quốc tế Á Châu New (thị trấn Cẩm Xuyên).

Ngày 1/3/2022, qua công tác trinh sát, Phòng An ninh chính trị nội bộ phát hiện ông Nguyễn Thanh Bình (SN 1995, quê quán: xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) đang thực hiện hành vi khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề tại Phòng khám Nha khoa quốc tế Á Châu New (đường Hà Huy Tập, thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên).

Đơn vị đã tiến hành lập biên bản sự việc, củng cố hồ sơ, tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 35 triệu đồng đối với ông Nguyễn Thanh Bình về hành vi “Khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh”.

Được biết, từ đầu năm đến nay, Phòng An ninh chính trị nội bộ lập hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 35 triệu đồng đối với 6 trường hợp đăng tải thông tin sai sự trên mạng xã hội gây hoang mang trong quần chúng nhân dân; phát hiện 2 trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước, xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng.

3 tháng đầu năm, Phòng An ninh chính trị nội bộ lập hồ sơ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 6 trường hợp đăng tải thông tin sai sự trên mạng xã hội.

Đơn vị cũng đã phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội tỉnh kiểm tra hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, hướng dẫn việc chấp hành các quy định của Luật Quảng cáo và Luật Sở hữu trí tuệ về bản quyền phần mềm máy tính tại các huyện, thành phố, thị xã, qua đó, đã lập 3 biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 7 triệu đồng.

Thượng tá Nguyễn Hoài Việt – Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ cho biết: Những tháng đầu năm, đơn vị đã chủ động làm tốt công tác nắm, phân tích, đánh giá và dự báo tình hình, kịp thời tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị nội bộ trên các lĩnh vực, chuyên đề, địa bàn phụ trách. Trước diễn biến tình hình có nhiều khó khăn, phức tạp liên quan đến lĩnh vực an ninh chính trị nội bộ, đơn vị kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần cùng lực lượng Công an Hà Tĩnh bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đặng Thanh Ngà