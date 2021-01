Hà Tĩnh: Xử phạt 3 triệu đồng người đàn ông đổ rác không đúng nơi quy định

Công an xã Thạch Bình (TP Hà Tĩnh) vừa xử phạt hành chính ông Lê Văn Sơn (SN 1973) về hành vi đổ rác không đúng nơi quy định.

Ông Sơn cùng tang vật tại hiện trường.

Theo Thiếu tá Trần Quốc Quang – Trưởng Công an xã Thạch Bình (TP Hà Tĩnh), vào hồi 11h45’ ngày 17/1/2021, tại tuyến đường đê Hữu Phủ, thuộc thôn Xóm Mới, xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh, tổ tuần tra Công an xã phát hiện, bắt quả tang một người đàn ông đang có hành vi đổ rác thải sinh hoạt xuống bờ đê.

Công an xã Thạch Bình đã yêu cầu người này thu gom lại rác thải để xử lý theo quy định và đưa về trụ sở để làm việc.

Rác thải sinh hoạt gồm gỗ tạp, bao bì được chở bằng xe kéo.

Tại cơ quan công an, ông Lê Văn Sơn (trú TDP 4, phường Hà Huy Tập, TP Hà Tĩnh) đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và hứa sẽ không tái phạm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính 3 triệu đồng đối với ông Sơn về hành vi đổ rác không đúng nơi quy định.

Ông Sơn tại trụ sở cơ quan chức năng.

Thiếu tá Trần Quốc Quang - Trưởng Công an xã Thạch Bình cho biết: “Hiện tại trên địa bàn xã có 28 mắt camera, riêng tại đoạn đê Hữu Phủ có 1 mắt để giám sát an ninh, quản lý an ninh trật tự. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật”.

An Nhiên