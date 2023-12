Hành trình lần theo dấu vết, bắt gọn 2 phạm nhân sau 58 giờ trốn trại

Từ những dấu chân, cành cây bị bẻ gãy, tổ trinh sát xác định 2 phạm nhân trốn khỏi phân trại số 2 của Trại giam Xuân Hà (Hà Tĩnh) vẫn ẩn nấp trong rừng núi, chưa thể đi xa nên tăng cường thêm các tổ công tác vây ráp, bắt gọn.

Phạm nhân Nguyễn Đắc Hoàng (trái) và Phan Công Thành (phải).

Phan Công Thành (SN 1987, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà) và Nguyễn Đắc Hoàng (SN 1984, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) chấp hành án phạt tù tại phân trại số 2 của Trại giam Xuân Hà (Bộ Công an) đóng ở xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Xuyên. Thành bị tuyên phạt 19 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Hoàng bị kết án 20 năm tù vì tội mua bán trái phép chất ma túy.

Chiều 6/12, Thành, Hoàng cùng nhiều phạm nhân khác của đội 28 lao động tại xưởng bóc long nhãn. Thời điểm này, khu vực phân trại số 2 của Trại giam Xuân Hà có mưa khá lớn.

Lúc 15h45’, cả 2 phạm nhân xin cán bộ quản giáo đi vệ sinh. Nhân lúc không ai chú ý, Thành và Hoàng đã bỏ trốn khỏi trại giam. Trước lúc vượt ngục, cả hai đã chuẩn bị 4 miếng lương khô lấy được của trại giam cùng áo mưa giấu trong người.

Phạm nhân bóc long nhãn tại Trại giam Xuân Hà.

Rời khỏi trại giam, cả 2 nhanh chóng bỏ trốn lên khu vực rừng núi đoạn giữa 2 xã Cẩm Sơn và Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên). 20 phút sau, khi điểm danh, cán bộ quản giáo phát hiện Thành, Hoàng không có mặt tại xưởng lao động nên đã báo cáo với chỉ huy phân trại.

Xác định 2 phạm nhân đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ, Ban Giám thị phân trại số 2 thông báo sự việc với Thượng tá Cao Ngọc Diện – Giám thị Trại giam Xuân Hà, đồng thời, bắn súng báo động, tổ chức lực lượng với 300 cán bộ, chiến sĩ triển khai phương án truy bắt.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10 – Bộ Công an) đã cử một tổ công tác vào Hà Tĩnh, phối hợp với Trại giam Xuân Hà với mục tiêu nhanh chóng bắt giữ 2 phạm nhân bỏ trốn để đảm bảo tình hình an ninh trật tự địa phương. Việc Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng vượt ngục cũng được thông tin tới Công an Hà Tĩnh và chính quyền địa phương.

Lực lượng chức năng rà soát các phương tiện ra vào địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để truy bắt 2 phạm nhân trốn khỏi Trại giam Xuân Hà.

Ngay trong đêm 6/12, Công an Hà Tĩnh huy động 2.000 cán bộ, chiến sĩ triển khai nhiều biện pháp truy tìm. Các tờ rơi về hình ảnh nhận dạng 2 phạm nhân được công an địa phương dán nhiều nơi, phát loa thông báo để người dân nêu cao tinh thần cảnh giác và tố giác khi phát hiện ra đối tượng nghi ngờ.

Đề phòng trường hợp 2 phạm nhân rời khỏi địa bàn, lực lượng chức năng triển khai các tổ công tác kiểm tra, kiểm soát các phương tiện ra vào tỉnh. Chiều tối ngày 7 và sáng 8/12, khi nhận được thông tin có 2 đối tượng tình nghi xuất hiện ở tuyến đê xung quanh rừng ngập mặn của xã Cẩm Hà (huyện Cẩm Xuyên), lực lượng chức năng đã huy động gần 250 cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ rà soát từng ngóc ngách nhưng không có kết quả. Trong tối 7/12, Giám thị Trại giam Xuân Hà đã phát lệnh truy nã đối với Thành và Hoàng.

Sau khi rà soát tại một số khu vực theo tin tố giác của người dân nhưng không có kết quả, Ban Giám thị Trại giam Xuân Hà nhận định, 2 phạm nhân vẫn đang lẩn trốn đâu đó trên khu vực rừng núi cách phân trại số 2 không xa để chờ thời cơ, tìm cách bỏ trốn đi nơi khác.

Các dấu chân cùng cành cây bị bẻ gãy bằng tay là những dấu vết mà 2 phạm nhân để lại trên quãng đường bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Từ nhận định này, cùng với việc duy trì các tổ công tác chốt chặn ở những tuyến đường trọng yếu lên xuống núi, từ trưa 8/12, cán bộ, chiến sĩ của Trại giam Xuân Hà phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an Hà Tĩnh chia làm 3 tổ công tác tiến hành rà soát khu vực đồi núi ở các xã Cẩm Lạc, Cẩm Sơn (huyện Cẩm Xuyên).

Lúc 13h30', trong quá trình truy xét, Trung tá Thái Doãn Ngọc – Phó Giám thị Trại giam Xuân Hà – Tổ trưởng tổ công tác số 1 phát hiện ở khu vực rừng thông giáp ranh giữa xã Cẩm Lạc và xã Cẩm Sơn có những vết dấu chân còn mới, nghi ngờ là của 2 phạm nhân vượt ngục. Lần theo những dấu chân này, tổ công tác thấy có cây bụi bị ai đó giẫm lên và các cành cây bị bẻ gãy trên đường di chuyển.

“Thời điểm này không phải là mùa khai thác thông, bắt ong, việc người dân địa phương vào rừng và để lại những dấu vết kia là không hợp lý. Trường hợp có ai đó vào rừng, chắc chắn sẽ mang theo dao rựa nên những dấu chân, cành cây bị bẻ gãy cũng rất khó hiểu. Xâu chuỗi những điều này, cùng với kinh nghiệm công tác, tôi nhận định đây chính là dấu vết 2 phạm nhân để lại trong quá trình chạy trốn” - Trung tá Thái Doãn Ngọc phân tích.

Theo Trung tá Thái Doãn Ngọc, khi tới khu vực chân núi, nơi có tuyến giao thông ở xã Cẩm Lạc, dấu vết nghi của 2 phạm nhân bị mất. Nghi ngờ 2 phạm nhân lẩn trốn ở gần khu vực chân núi, chờ trời tối sẽ tìm đường xuống khu dân cư.

“Lúc này đã bước sang ngày thứ 3 bỏ trốn, quãng đường di chuyển dài, trèo đèo lội suối, rất đói, rét, buộc 2 phạm nhân phải vào nhà dân tìm kiếm thức ăn. Tổ công tác nhanh chóng báo với Ban Giám thị hướng xử lý" – Phó giám thị Trại giam Xuân Hà Thái Doãn Ngọc thông tin.

Phan Công Thành, Nguyễn Đắc Hoàng thời điểm bị bắt giữ.

Từ thông tin mà tổ công tác báo về, Ban Giám thị Trại giam Xuân Hà bàn bạc, nhận định các hướng mà 2 phạm nhân có thể di chuyển và tăng cường thêm lực lượng, chia thành 8 tổ công tác triển khai chốt chặt các vị trí quan trọng ở các xã Cẩm Lạc, Cẩm Minh, Cẩm Trung (huyện Cẩm Xuyên); xã Kỳ Phong, Kỳ Trung, Kỳ Tây (huyện Kỳ Anh).

Đúng như nhận định của lực lượng chức năng, lúc 1h45’ phút ngày 9/12, bóng dáng của Phan Công Thành và Nguyễn Đắc Hoàng dần dần xuất hiện trong màn đêm trên con đường ở thôn 5, xã Cẩm Minh. Thấy 2 đối tượng khả nghi, Trung tá Thái Doãn Ngọc - Phó Giám thị và Đại úy Nguyễn Thống Nhất – cán bộ Trại giam Xuân Hà, từ từ tiến lại gần rồi lia đèn pin kiểm tra, khoảng cách lúc này giữa hai bên chỉ tầm 100m.

Biết bị phát hiện, Phan Công Thành, Nguyễn Đắc Hoàng hoảng hốt định bỏ chạy. Xác định đúng là Thành và Hoàng, Trung tá Thái Doãn Ngọc hô “đứng lại”, đồng thời rút súng ra bắn chỉ thiên trấn áp. Nghe tiếng súng, Thành và Hoàng sợ hãi, nằm sấp xuống mặt đất, 2 tay giơ sau đầu, chấp nhận bị bắt.

Trung tá Thái Doãn Ngọc và Đại úy Nguyễn Thống Nhất tiếp cận bắt giữ Phan Công Thành, Nguyễn Đắc Hoàng, sau đó cùng với các lực lượng khác di lý 2 phạm nhân về phân trại số 2 của Trại giam Xuân Hà.

Lãnh đạo Trại giam Xuân Hà và Công an huyện Cẩm Xuyên thẩm vấn 2 phạm nhân sau khi bị bắt giữ.

Sau khi bị bắt giữ, bước đầu, Thành và Hoàng khai do nhớ nhà nên nhân lúc thời tiết mưa gió đã rủ nhau bỏ trốn khỏi trại giam.

Theo Thượng tá Cao Ngọc Diện – Giám thị Trại giam Xuân Hà, tính đến thời điểm bỏ trốn, Phan Công Thành đã thụ án được 2 năm 7 tháng 12 ngày, Nguyễn Đắc Hoàng đã thụ án 6 năm 6 tháng 7 ngày.

"Ngay sau khi phát lệnh truy nã, tôi tiếp nhận được nhiều thông tin liên quan đến 2 phạm nhân ở những địa bàn khác nhau. Tuy nhiên, qua sàng lọc thông tin, phân tích kỹ các tình huống, bằng kinh nghiệm và kỹ năng nghiệp vụ, chúng tôi nhận định, các đối tượng trốn trại chưa ra khỏi địa bàn. Vì vậy, Ban Giám thị vẫn tổ chức các tổ chốt, đồng thời rà soát vùng rừng núi xung quanh địa điểm phạm nhân bỏ trốn. Đó chính là yếu tố quyết định đến việc truy bắt thành công 2 phạm nhân sau 58 giờ trốn trại" - Thượng tá Cao Ngọc Diện cho hay.

