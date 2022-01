Hành trình truy tìm hung thủ giết người trong đêm vắng tại Hà Tĩnh

Vụ giết người xẩy ra vào khoảng 22 giờ ngày 26/1/2022, tại tỉnh lộ 547 - đoạn đi qua thôn Minh Hòa, xã Xuân Thành (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), các đối tượng đã dùng dao đâm nạn nhân gục bên lề đường, tử vong ngay sau đó.

Từ trái sang: Phan Thanh Tùng và Trần Đức Thắng.

Vào 23 giờ ngày 26/1/2022, Bệnh viên đa khoa huyện Nghi Xuân tiếp nhận ca cấp cứu đối với anh T.V.C (SN 1978, thường trú tại thôn Yên Liễu, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân), trên người có nhiều vết thương. Do vết thương quá nặng nên Bệnh viện đa khoa huyện Nghi Xuân sơ cứu rồi chuyển tuyến đến Bệnh viện chấn thương chỉnh hình tỉnh Nghệ An nhưng anh T.V.C đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Sau khi nhận được tin báo, xác định vụ việc có dấu hiệu giết người, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã huy động lực lượng, lập tức có mặt tại hiện trường để phối hợp cùng Công an huyện Nghi Xuân để điều tra làm rõ vụ việc.

Quá trình khám nghiệm tử thi nạn nhân phát hiện có nhiều vết đâm chém tại vị trí trọng yếu gây nên từ vật sắc nhọn nhằm tước đoạt tính mạng nạn nhân, các trinh sát và điều tra viên đã khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra để khoanh vùng đối tượng, truy tìm thủ phạm gây án.

Tuy nhiên, Cơ quan điều tra thu thập được rất ít thông tin cần thiết từ phía gia đình người bị hại. Nạn nhân là người hiền lành, chịu khó làm ăn, không có mâu thuẫn hay nợ nần lớn với ai. Qua xác minh thông tin từ những người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu thì nơi phát hiện nạn nhân là nơi đoạn đường vắng, ít phương tiện xe cộ đi lại, dấu vết để lại hiện trường vô cùng ít ỏi, không hỗ trợ được nhiều trong việc định hướng điều tra. Vì thế, lý do để thủ phạm ra tay tàn độc với nạn nhân vẫn là bài toán khó đối với lực lượng điều tra.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã cùng Công an huyện Nghi xuân huy động tối đa quân số, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, soát xét toàn bộ các cung đường có liên quan. Kết quả điều tra ban đầu, lực lượng công an đã sàng lọc được hơn một trăm nhân chứng có khả năng biết một số thông tin liên quan đến các đối tượng gây án. Trinh sát đã toả đi khắp các ngả đường để thu thập manh mối từ những chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Với sự nhạy bén, sắc sảo của các điều tra viên và trinh sát viên cùng với việc huy động được nguồn tin từ quần chúng nhân dân, sau 8 giờ truy vết, các nghi phạm đã dần lộ diện, gồm: Phan Thanh Tùng (SN 2002, trú tại thôn Thành Vân, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân), Trần Đức Thắng (SN 2003, trú tại thôn Đông Biên, xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân).

Khi triệu tập các đối tượng này, tất cả đều đưa ra bằng chứng ngoại phạm và không thừa nhận có liên quan đến vụ án mạng nói trên. Nhưng với những lập luận sắc bén dựa trên tài liệu, chứng cứ thu thập được, các điều tra viên đã kiên trì đấu tranh với các nghi phạm. Sau gần một ngày làm việc, các đối tượng đã phải cúi đầu nhận tội và khai nhận: Vào khoảng 22 giờ ngày 26/1/2022, tại tỉnh lộ 547, đoạn đi qua thôn Minh Hòa, xã Xuân Thành, khi bị anh T.V.C đi xe máy vượt lên trước, Phan Thanh Tùng nghĩ anh T.V.C khiêu khích mình nên nói Trần Đức Thắng chạy xe máy đuổi theo anh T.V.C.

Quá trình đuổi, Tùng chửi bới anh T.V.C và bảo Thắng tăng tốc đuổi theo để chém anh T.V.C. Khi hai xe chạy song song, Tùng rút dao cầm ở tay phải chém một nhát nhằm vào anh T.V.C nhưng không trúng. Anh T.V.C chạy vượt lên trước xe của Thắng thì Tùng tiếp tục đuổi theo rồi cầm dao chỉ anh T.V.C, bắt anh T.V.C dừng xe lại.

Lúc này, anh T.V.C dừng lại bên phải đường. Anh T.V.C liên tục xin lỗi nhóm của Tùng nhưng Tùng không nói gì mà lao vào đánh anh T.V.C. Sau đó, Tùng cầm dao đâm mạnh lưỡi dao xuyên qua cánh tay phải, xuyên tiếp vào sườn phải vào bên trong lồng ngực, đâm trúng gan anh T.V.C.

Khi anh T.V.C gục bên đường thì các đối tượng liền bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, anh T.V.C đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, đã không qua khỏi. Còn Tùng và Thắng bàn với nhau để thống nhất lời khai, tiêu huỷ hung khí và hẹn với nhau sẽ bỏ trốn vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, khi chưa kịp tẩu thoát, chúng đã bị bắt giữ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phan Thanh Tùng và Trần Đức Thắng về hành vi “Giết người” và hoàn tất các biện pháp điều tra để truy tố trước pháp luật. Vụ trọng án gây xôn xao dư luận đã được giải đáp trong thời gian ngắn đã khẳng định năng lực cũng như tâm huyết của lực lượng Công an Hà Tĩnh trong sự nghiệp bảo vệ cuộc sống bình yên cho quần chúng nhân dân.

Thái Huyền