Hiệu quả thiết thực từ “Ngày cuối tuần làm công an xã”

Sau gần 2 tuần triển khai thực hiện, phong trào “Ngày cuối tuần làm công an xã” do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Hà Tĩnh phát động đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp cán bộ, chiến sĩ gần gũi, sâu sát với Nhân dân, góp phần đẩy mạnh việc triển khai Đề án 06.

Là một trong những đơn vị còn gặp nhiều khó khăn, thời gian qua, Công an xã Phù Lưu (Lộc Hà) đã được Công an tỉnh đỡ đầu phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác, đặc biệt là hỗ trợ máy móc để thực hiện thu nhận tài khoản định danh điện tử. Đến thời điểm này, Công an xã Phù Lưu đã thu nhận 3.970/4.363 tài khoản định danh điện tử, kích hoạt được 3.644 tài khoản cho công dân.

Đặc biệt, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh cũng đã bố trí cán bộ, chiến sĩ xuống động viên, giúp đỡ Công an xã Phù Lưu thực hiện nhiệm vụ. Theo đó, vào ngày cuối tuần sẽ có 2 cán bộ từ tỉnh được điều động về cơ sở.

Trong các ngày 10 và 11/6 vừa qua, Thượng úy Nguyễn Đức Quang (Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh) đã xuống trụ sở Công an xã Phù Lưu thực hiện “Ngày cuối tuần làm công an xã”. Tại đây, Thượng uý Quang đã hỗ trợ tích cực cho lực lượng công an xã thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, đặc biệt là kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn.

“Phong trào không chỉ thể hiện sự năng động, tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Công an nhân dân mà qua hoạt động này, chúng tôi có cơ hội để tiếp xúc, gần gũi, thấu hiểu thêm cuộc sống của bà con; giúp mối quan hệ giữa công an với nhân dân càng thêm gắn kết, bền chặt” - Thượng úy Quang chia sẻ.

Cán bộ Công an tỉnh hỗ trợ Công an xã Kỳ Lợi (TX Kỳ Anh) vận động người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Với đặc thù địa bàn phức tạp khi địa giới hành chính bị chia cắt do di dời tái định cư nên quá trình thực hiện nhiệm vụ của Công an xã Kỳ Lợi (TX Kỳ Anh) gặp không ít gian nan. Chính vì vậy, việc triển khai phong trào “Ngày cuối tuần làm công an xã” đã giúp lực lượng công an xã được “giảm tải”.

Đại úy Trần Văn Nam - Trưởng Công an xã Kỳ Lợi trao đổi: “Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã thực hiện 3 cùng “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với chúng tôi nhằm hỗ trợ trong thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và tham gia các hoạt động như: công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao... Đặc biệt, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn và trang cấp các thiết bị cần thiết phục vụ kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn”.

Cũng theo Đại úy Nam, mặc dù thời gian triển khai phong trào chưa lâu, song, thông qua các hoạt động đã phát huy phương châm hướng về cơ sở.

Đại diện các phòng nghiệp vụ công an tặng trang thiết bị hỗ trợ Công an xã Kỳ Lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ngoài Kỳ Lợi (TX Kỳ Anh) và Phù Lưu (Lộc Hà), còn có các xã: Kỳ Thượng (huyện Kỳ Anh), Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên), Tân Lâm Hương (Thạch Hà), Kim Song Trường (Can Lộc), Xuân Liên (Nghi Xuân), Sơn Tiến (Hương Sơn), Hương Giang (Hương Khê), Liên Minh (Đức Thọ) và Thọ Điền (Vũ Quang) được Công an tỉnh lựa chọn triển khai phong trào “Ngày cuối tuần làm công an xã”.

Công an xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà) trò chuyện cùng bà con nhân dân trong quá trình thực hiện thu nhận tài khoản định danh điện tử.

Phong trào “Ngày cuối tuần làm công an xã” chính thức được triển khai từ ngày 2/6/2023 và kết thúc vào ngày 10/12/2023. Thành phần tham gia gồm các đoàn viên thanh niên là nam sĩ quan, hạ sĩ quan từ các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Thanh niên Công an tỉnh. Ngoài nhiệm vụ “3 cùng” và thực hiện công tác chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ sẽ tham gia cùng công an xã thực hiện các phong trào ở cơ sở; gây quỹ hỗ trợ các trang, thiết bị phục vụ công tác. Theo đó, định kỳ từ 17h ngày thứ 6 đến 17h ngày chủ nhật hằng tuần, 2 đoàn viên thanh niên từ 1 cơ sở Đoàn sẽ hỗ trợ cho 1 công an xã.

Thiếu tá Đặng Đình Tài - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết: Phong trào “Ngày cuối tuần làm công an xã” nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ xây dựng công an xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới bằng những việc làm, hành động thiết thực, sáng tạo; lan tỏa tinh thần chung tay hướng về công an cơ sở trong đoàn viên thanh niên Công an Hà Tĩnh. Bên cạnh đó, tạo môi trường để đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến, trải nghiệm, đúc rút thêm kinh nghiệm thực tiễn tại cơ sở".

Tại 11 địa phương nơi triển khai phong trào, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ khác theo kế hoạch của công an xã, trong giai đoạn này, đoàn viên thanh niên đã cùng với lực lượng công an xã tích cực, chủ động phối hợp với cả hệ thống chính trị, trong đó nòng cốt là đoàn viên thanh niên, hội viên hội liên hiệp thanh niên các xã tích cực tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân trên địa bàn đến cơ quan công an làm thủ tục thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử; hướng dẫn cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của tài khoản định danh điện tử đối với các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Từ đó, tạo sự đồng thuận tham gia, sử dụng tài khoản định danh điện tử phổ biến trong các giao dịch hằng ngày của mọi tầng lớp nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp.

Dương Vinh