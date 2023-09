Hoàn tất công tác chuẩn bị thực tập phương án PCCC&CNCH toàn quốc

39 tổ liên gia an toàn PCCC ở Hà Tĩnh đã hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng tham gia thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quy mô toàn quốc diễn ra vào đêm 10/9.

Video: Thượng tá Nguyễn Văn Lộc - Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCC&CNCH thông tin về lợi ích của mô hình tổ liên gia an toàn PCCC.

Những ngày qua, Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN Công an tỉnh cắt cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho 39 tổ liên gia an toàn về PCCC trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an về tăng cường công tác PCCC, cấp ủy, chính quyền các cấp tại Hà Tĩnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác PCCC&CNCH, trong đó chú trọng xây dựng các mô hình tổ liên gia an toàn về PCCC, điểm chữa cháy công cộng nhằm nâng cao ý thức trong PCCC cho người dân và hộ kinh doanh.

Tới nay, Hà Tĩnh đã thành lập được 301 mô hình tổ liên gia an toàn về PCCC, 393 mô hình điểm chữa cháy công cộng, tổ chức tập huấn, tuyên truyền kỹ năng PCCC&CNCH cho 393.256 người dân và trang bị gần 100.000 bình chữa cháy tại các gia đình.

Trong số 301 tổ liên gia an toàn về PCCC, Công an tỉnh đã lựa chọn 39 tổ liên gia tại 13 huyện, thị xã, thành phố tham gia thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quy mô toàn quốc diễn ra vào đêm 10/9.

Để việc vận hành phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mang lại hiệu quả cao nhất, lực lượng chức năng đã đưa ra các tình huống giả định sát với thực tế và phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong tổ liên gia an toàn PCCC trong quá trình tham gia chữa cháy.

Các thành viên trong tổ liên gia an toàn PCCC ở Hà Tĩnh được truyền đạt kinh nghiệm, cách xử lý khi phát hiện ra vụ hỏa hoạn, sử dụng dụng cụ, phương tiện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ được trang bị tại chỗ để tổ chức chữa cháy, cứu tài sản, cứu người bị nạn, hướng dẫn người bị nạn qua lối thoát nạn…

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Lộc - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCC&CNCH Công an tỉnh, mô hình tổ liên gia an toàn về PCCC góp phần trang bị cho người dân nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích trong công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi có tình huống cháy nổ xảy ra.

Cùng đó, khi kích hoạt tổ liên gia an toàn về PCCC sẽ nhanh chóng huy động người dân trong khu vực xảy ra hỏa hoạn tận dụng “thời điểm vàng” để chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ với phương châm “lực lượng ở trong dân - phương tiện ở trong dân - hậu cần ở trong dân - chỉ huy ở trong dân” nhằm ngăn chặn đám cháy lan rộng, hạn chế tối đa thiệt hại.

Thượng tá Nguyễn Văn Lộc - Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCC&CNCH Công an tỉnh đánh giá: Với sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát PCCC, tới thời điểm này, không chỉ có 39 tổ liên gia an toàn về PCCC được lựa chọn để thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quy mô toàn quốc vào đêm 10/9, mà tất cả thành viên trong 301 tổ liên gia an toàn về PCCC trên địa bàn tỉnh đã gần như nắm vững cách thức ứng phó khi có cháy nổ xảy ra.

Văn Đức