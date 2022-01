Hương Sơn: Mâu thuẫn với bạn hát, nam thanh niên đập phá quán karaoke

Do mâu thuẫn với bạn hát, Hoàng Thế Anh (trú tại xã Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã phá hủy nhiều tài sản trong quán karaoke, trị giá hơn 22 triệu đồng.

Cơ quan điều tra làm việc với đối tượng Hoàng Thế Anh

Cơ quan CSĐT, Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thế Anh (SN 1993, trú tại thôn Bồng Phài, xã Sơn Tây, Hương Sơn) về tội hủy hoại tài sản.

Theo tài liệu cơ quan điều tra, khoảng 21h30 ngày 24/12/2021, Hoàng Thế Anh cùng 3 người bạn của mình đến hát tại phòng 222 Quán karaoke Red bull (tại tổ dân phố 4, thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn).

Đến khoảng 23h cùng ngày, do có mâu thuẫn với chị Lê Ngọc H. (SN 1992, trú trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn) là bạn tham gia hát cùng nên Hoàng Thế Anh đã phá hủy nhiều tài sản trong phòng hát. Không dừng lại ở đó, đối tượng này tiếp tục đập phá, làm hư hỏng nhiều đồ đạc có giá trị tại khu vực lễ tân.

Căn cứ kết quả định giá, các đồ vật, tài sản mà Hoàng Thế Anh đã làm hư hỏng tại Quán karaoke Red bull hơn 22 triệu đồng. Cơ quan CSĐT, Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thế Anh về tội hủy hoại tài sản.

Riêng đối với quán Karaoke Red bull vẫn hoạt động trong thời điểm dịch bệnh, cơ quan điều tra sẽ làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ánh Dương