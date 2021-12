Khởi tố 2 bị can ở Hà Tĩnh lừa chủ tiệm vàng chuyển tiền qua tài khoản

Với thủ đoạn gian dối trong giao dịch mua bán bằng thanh toán qua tài khoản ngân hàng, 2 đối tượng ở huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã lừa đảo, chiếm đoạt 140 triệu đồng của chủ tiệm vàng.

2 bị can Nguyễn Thị Cẩm Anh và Trương Thái Vinh khởi tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Vì mục đích kiếm tiền phi pháp, Nguyễn Thị Cẩm Anh (SN 1996, trú tại thôn Phú Hải, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh) và Trương Thái Vinh (SN 1996, trú tại thôn Châu Long, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh) đã bàn bạc và thống nhất lên kế hoạch thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, tối ngày 8/11, Nguyễn Thị Cẩm Anh sử dụng tài khoản Messenger có tên “Chít Anh” nhắn tin đến tài khoản Messenger “Mỹ Hòa Vàng Bạc” của chị Nguyễn Thị Hòa (SN 1993, trú tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh) - chủ tiệm kinh doanh vàng với nội dung cần mua một số vàng. Tuy nhiên, Anh viện lý do vì dịch COVID-19 nên không giao dịch trực tiếp được, nếu chị Hòa đồng ý sẽ chuyển tiền qua tài khoản.

Sau khi nhắn tin trao đổi mua bán hai bên, Cẩm Anh đã mua 12 chỉ vàng ta, 0,7 chỉ vàng tây, 3 vòng đeo tay phong thủy. Cẩm Anh yêu cầu chị Hòa cung cấp số tài khoản để thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh lấy lời khai bị can Nguyễn Thị Cẩm Anh...

Sau khi chị Hòa cung cấp tài khoản thì Nguyễn Thị Cẩm Anh đã gửi ảnh chụp màn hình một lệnh chuyển tiền giả (được Cẩm Anh đặt làm từ một nam giới quen biết trên mạng xã hội với giá 50.000 đồng) thể hiện đã chuyển cho chị Hòa. Tin tưởng số vàng trên đã được thanh toán nên chị Hòa đã gửi vàng cho Cẩm Anh qua xe buýt chạy tuyến vào thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Sau khi gửi hàng nhưng chưa nhận được tiền trong tài khoản, chị Hòa gọi điện cho Cẩm Anh và được Cẩm Anh trả lời do khác ngân hàng, mạng bị nghẽn nên chưa chuyển được tiền. Từ ngày 9/11 đến ngày 16/11, Cẩm Anh lấy lý do bị cách ly do dịch COVID-19 nên không đến ngân hàng kiểm tra cho chị Hòa được.

... và Trương Thái Vinh.

Đến ngày 22/11, Cẩm Anh cùng Trương Thái Vinh nghĩ ra cách để tiếp tục lừa chị Hòa, đối tượng thông báo cho chị Hòa là tài khoản của chị “treo” nên không đổ tiền vào được. Sau đó, đề nghị chị Hòa chuyển tiền vào tài khoản của Cẩm Anh để Cẩm Anh xử lý làm “thông” tài khoản cho chị Hòa.

Với thủ đoạn trên, 2 đối tượng đã lừa chị Hòa chuyển 14 lần với số tiền gần 72 triệu đồng vào tài khoản của Nguyễn Thị Cẩm Anh. Tổng số tiền và số vàng Nguyễn Thị Cẩm Anh cùng Trương Thái Vinh lừa đảo của chị Nguyễn Thị Hòa là hơn 140 triệu đồng.

Toàn bộ số vàng và tiền chiếm đọat được của chị Hòa đã được Nguyễn Thị Cẩm Anh, Trương Thái Vinh đã sử dụng vào việc trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Ngày 17/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kỳ Anh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Cẩm Anh và Trương Thái Vinh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hồng Nhung – Anh Cường