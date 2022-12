Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng mua bán trái phép chất ma túy ở Vũ Quang

Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Lê Quang Triều (SN 1990, trú tại TDP 1, thị trấn Vũ Quang) về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Đối tượng Lê Quang Triều cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Trước đó, ngày 18/11/2022, tổ công tác Công an huyện Vũ Quang phối hợp với Công an thị trấn Vũ Quang và Công an xã Đức Giang tiến hành tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Tại địa phận thôn 3 - Bồng Giang (xã Đức Giang), lực lượng chức phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Lâm (SN 2000) và Bùi Khắc Phúc (SN 1983), cùng trú tại thôn Trung Chính, xã Yên Khê (huyện Con Cuông - Nghệ An) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 0,0799 gam Methamphetamine. Đồng thời, tiến hành lập biên bản và đưa hai đối tượng trên về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hữu Lâm khai nhận số ma tuý trên mua của Lê Quang Triều (SN 1990, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Vũ Quang) với giá 1 triệu đồng.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Quang đã tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp nhà ở của Lê Quang Triều, thu giữ được nhiều bộ dụng cụ sử dụng ma tuý và nhiều tang vật có liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Lê Quang Triều đã khai nhận toàn bộ hành vi bán ma tuý của mình. Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Quang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Lê Quang Triều về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Quang điều tra mở rộng.

Đức Quân