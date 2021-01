Khởi tố cặp vợ chồng tiêu thụ tài sản trộm cắp

Vợ chồng Phạm Văn Lịch - Nguyễn Thị Thuyết (cùng SN 1962), cùng trú tại xã Cẩm Sơn (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) lợi dụng việc kinh doanh thu mua phế liệu để thu mua các loại tài sản của các đối tượng trộm cắp.

Vợ chồng Phạm Văn Lịch và Nguyễn Thị Thuyết cùng tang vật bị thu giữ

Ngày 25/12, Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Cẩm Xuyên) đã tổ chức kiểm tra hành chính đối với cửa hàng của Phạm Văn Lịch và Nguyễn Thị Thuyết. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện, thu giữ 7 ắc quy, 2 xe máy, cùng một lượng sắt thép (đây là tang vật của 6 vụ trộm trước đó - tổng trị giá hơn 20 triệu đồng).

Quá trình làm việc, vợ chồng Lịch - Thuyết không chứng minh được nguồn gốc hàng hóa nói trên.

Nguyễn Văn Lịch khai nhận cùng vợ hoạt động, kinh doanh thu mua phế trên địa bàn nhưng vì ham lợi nhuận nên đã nhiều lần bất chấp phát luật và thu mua những tài sản mà các đối tượng trộm cắp mang tới.

Hiện, cơ quan CSĐT công an huyện Cẩm Xuyên đã truy thu được thêm tang vật và thu giữ nhiều vật dụng, công cụ phạm tội của các đối tượng. Đồng thời, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Lịch và Nguyễn Thị Thuyết về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Bảo Trung