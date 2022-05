Khởi tố dì ruột dùng cán chổi đánh cháu gái ở Cẩm Xuyên

Như Báo Hà Tĩnh đưa tin, khoảng 9 giờ ngày 26/4/2022, Công an thị trấn Thiên Cầm nhận được thông tin từ quần chúng nhân dân về vụ việc cháu bé L.Q.T. (trú tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên), hiện đang là học sinh lớp 3A, Trường Mầm non thị trấn Thiên Cầm có biểu hiện bị bạo hành, đánh đập dẫn đến chấn thương vùng đầu, lưng, bụng, chân có vết xước, mặt và người bị bầm tím. Sau khi nhận được thông tin, bằng các biện pháp nghiệp vụ đến 21h cùng ngày, Công an thị trấn Thiên Cầm (Cẩm Xuyên) đã xác minh và điều tra làm rõ đối tượng gây ra vụ việc bạo hành trên là Nguyễn Thị Huyền (trú tại TDP Nhân Hoà, thị trấn Thiên Cầm, Cẩm Xuyên). Quá trình đấu tranh, đối tượng khai nhận do mẹ cháu L.Q.T là chị N.T.Q (SN 1992, trú tại thị trấn Thiên Cầm - là chị gái ruột của đối tượng) đi làm ăn xa nên từ tháng 11/2020 đến nay gửi con gái để đối tượng chăm sóc. Trong 2 ngày 24 và 25/4/2022, do cháu không chịu ăn nên đối tượng đã sử dụng móc áo, cán chổi lau nhà đánh đập vào nhiều khu vực trên cơ thể cháu bé. Kết quả giám định, cháu L.Q.T bị dì ruột đánh thương tích 9%.