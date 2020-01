Khởi tố đối tượng mua hồng phiến từ Lào về “chơi”

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Chí Tài (SN 1992), trú tại tổ dân phố 4, thị trấn Tây Sơn (Hương Sơn) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.