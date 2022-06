Khởi tố đối tượng say rượu đánh người

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Hùng (SN 1987, trú tại TDP 3, thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn) về hành vi cố ý gây thương tích.

Đối tượng Trần Ngọc Hùng tại cơ quan công an.

Theo hồ sơ vụ việc, vào khoảng 20h ngày 9/6, ông Trần Văn Quang (SN 1969, trú tại TDP 7, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) từ nhà đi thể dục. Khi qua nhà bà Đào Thị Thuận (cùng TDP) thì nhìn thấy Trần Ngọc Hùng đang ngồi trước thềm nhà bà này.

Khi thấy ông Quang nhìn vào thì Hùng có lời nói đe dọa nên ông Quang tiếp tục đi. Do đã uống nhiều rượu, không làm chủ được bản thân, Hùng chạy vào nhà lấy một ống tuýp sắt đuổi đánh ông Quang gãy tay trái, khiến ông này phải nhập viện điều trị tại.

Sau khi đánh ông Quang, Hùng cầm tuýp sắt vào nhà bà Thuận rồi mang bình gas để giữa nhà đe dọa và đóng kín cửa tất cả các phòng lại.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Phố Châu phối hợp Công an huyện Hương Sơn đã tổ chức phá cửa, bắt giữ Hùng. Quá trình làm việc với cơ quan công an, Trần Ngọc Hùng tiếp tục có hành vi la hét, chửi bới.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu cùng các kết quả giám định thương tích, cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Hùng về tội cố ý gây thương tích.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Ánh Dương