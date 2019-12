Khởi tố vụ vận chuyển gấu ngựa 140kg bằng taxi ở Hà Tĩnh

Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án “vi phạm các quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm” liên quan tới hành vi vận chuyển cá thể gấu ngựa 140kg bằng taxi qua xã Thiên Lộc (Can Lộc) tối 10/12.

Tài xế taxi Trần Văn Toản lúc bị bắt giữ

Thượng tá Hoàng Bá Khanh - Phó trưởng Cảnh sát Môi trường cho biết: Vụ việc hiện đã được chuyển Cơ quan cảnh sát điều tra để tiếp tục làm rõ. Các ngành chức năng cũng đang tiến hành xác minh người thuê tài xế taxi vận chuyển cá thể gấu ngựa.

Như Báo Hà Tĩnh đã đưa tin, vào khoảng 19h tối 10/12, quá trình trinh sát trên tuyến quốc lộ 1A giao với quốc lộ 281, đoạn qua khu dân cư Hạ Vàng (xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc), Phòng Cảnh sát Môi trường phát hiện xe taxi in logo Phủ Diễn mang BKS 37A – 233.21 do tài xế Trần Văn Toản (SN 1985, trú khối 5, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) điều khiển, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại dãy hàng ghế phía sau có một cá thể gấu ngựa màu đen, trọng lượng 140kg (động vật nguy cấp, quý, hiếm nhóm 1B), đã bị tiêm thuốc mê, nhốt trong chuồng sắt.

Chiều ngày 11/12, cá thể gấu ngựa đã được bàn giao cho Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình (thuộc tổ chức FOUR PAWS Việt - một thành viên của tổ chức quốc tế về phúc lợi động vật) để chăm sóc

Theo khai nhận của tài xế Trần Văn Toản, vào tối cùng ngày, được một người đàn ông thuê vào xã Thiên Lộc (Can Lộc) để chở khách ra Nghệ An; khi tới nơi, dù biết là chở gấu chứ không phải người nhưng vẫn đồng ý vận chuyển.

Ngay sau đó, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan lập biên bản, tạm giữ tài xế taxi cùng cá thể gấu ngựa.

Đức Thiện