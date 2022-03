Kiềm chế, đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy, giữ bình yên cuộc sống Nhân dân

25 năm kể từ ngày thành lập (12/3/1997 - 12/3/2022), lực lượng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh từng bước trưởng thành về mọi mặt, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần kiềm chế và đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy, giữ bình yên cuộc sống của Nhân dân.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Đội Phòng chống ma túy Hải quan Hà Tĩnh, Công an thị xã Kỳ Anh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện bắt quả tang: Nguyễn Bá Quyền (SN 1990, trú tại thị trấn Nông Trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) mang gần 8.000 viên ma túy tổng hợp từ Quảng Bình sang Hà Tĩnh tiêu thụ (26/1/2022).

Ngày đầu thành lập, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh chỉ có hơn 10 cán bộ, chiến sỹ được điều động từ các phòng, công an các huyện, thị xã. Sau đó, một số đội thuộc công an cấp huyện được thành lập trong điều kiện lực lượng còn non trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn, cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện phục vụ công tác hết sức khó khăn…

Tuy nhiên, trong bộn bề khó khăn, những vụ án được lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh khám phá thành công đã ghi dấu ấn đậm nét trong lòng Nhân dân và đồng đội cả nước. Điển hình: ngày 31/10/1999, phá chuyên án “AD999” bắt 3 đối tượng và điều tra mở rộng bắt giữ 35 đối tượng khác về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 6 bánh heroin, 2 kg thuốc phiện, 5.000 USD, 7 cây vàng, 180 triệu đồng và nhiều tài sản có giá trị khác; ngày 19/11/2014, phá chuyên án “MH114” bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 2 kg ma túy tổng hợp.

4 đối tượng người Lào bị bắt cùng tang vật là 60kg ma túy tổng hợp, 240.000 viên hồng phiến (Chuyên án ngoại biên LVP01-20).

Ngày 15/2/2019, phá chuyên án “T1218” bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, thu giữ 9 kg ma túy tổng hợp, 6.000 viên hồng phiến.

Đặc biệt, ngày 18/3/2020, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh phối hợp Công an tỉnh Bôlykhămxay phá thành công chuyên án ngoại biên LVP01-20, bắt 4 đối tượng người Lào về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 60 kg ma túy tổng hợp, 240.000 viên hồng phiến…

Phòng CSĐTTP về ma túy, phối hợp với Cục CSĐTTP về ma túy Bộ Công an, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo, Hải quan Cửa khẩu Cầu Treo, Cục Hình sự Bộ Công an Lào bắt giữ đối tượng Đinh Văn Tuấn (SN 1992, ở xã Trù Sơn, Đô Lương, Nghệ An) - bị truy nã quốc tế về tội buôn bán trái phép chất ma túy (16/1/2022).

Tuấn là đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy bị Công an tỉnh Quảng Ninh khám phá năm 2018, thu giữ 120 bánh heroin.

CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh luôn chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ kết hợp với các biện pháp phòng ngừa xã hội, tập trung nắm chắc tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy; tổ chức lực lượng bám tuyến, địa bàn cơ sở phối hợp với các lực lượng chức năng như: Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển…

Bên cạnh đó, hợp tác chặt chẽ với công an 2 tỉnh Bôlykhămxay, Khăm Muộn (nước CHDCND Lào) trong trao đổi thông tin, xây dựng kế hoạch, phương án, lập án đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam; các tụ điểm, đối tượng buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trong nội địa; thu thập tài liệu chứng cứ các vụ án cũng như trong đấu tranh truy bắt đối tượng truy nã.

Công an huyện Hương Sơn ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Tiến Phi (SN 1994, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Tây Sơn) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đã thu giữ 205 viên hồng phiến, 1 gói ma túy đá - có khối lượng 3,7878 gam, và một số tang vật liên quan (6/2021).

Từ năm 2019 đến nay, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh đã tổ chức khám phá 470 vụ/674 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 284 bánh heroin, hơn 1,4 tấn ma túy tổng hợp, 18 kg ketamine, gần 122 kg quả thuốc phiện tươi và hơn 726.000 viên ma túy tổng hợp các loại.

Bên cạnh đấu tranh, trấn áp, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh còn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia phòng chống ma túy; đẩy mạnh xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến về đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, như các CLB: “Phòng chống ma túy học đường” (Đại học Hà Tĩnh); “Tình thương” (xã Sơn Kim 1 - Hương Sơn); “Tình thương và trách nhiệm” (phường Nam Hồng), “Đồng cảm” (phường Bắc Hồng - TX Hồng Lĩnh); Phòng chống ma túy (xã Xuân Giang - Nghi Xuân)… Công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện cũng được chú trọng và đạt được nhiều kết quả tích cực, việc hỗ trợ người nghiện ma túy cai nghiện tại cộng đồng tiếp được mở rộng với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng và trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh các chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy (8/2021).

Với những thành tích đạt được trong 25 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng 2, hạng 3 cho các tập thể và cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc; được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen. Nhiều lượt cán bộ, chiến sĩ được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen và biểu dương khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh với tội phạm, tệ nạn ma túy.

Hiện nay, trước yêu cầu và nhiệm vụ của công tác phòng chống ma túy trong tình hình mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sỹ trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, luôn kiên định vững vàng, giữ gìn lối sống trong sạch, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, bản lĩnh nghề nghiệp, kiến thức pháp luật và nghiệp vụ. Đoàn kết, hợp đồng chặt chẽ với các ngành, các lực lượng, dựa vào Nhân dân để phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần đảm bảo ANTT, phục vụ sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh nhà.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm

Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh