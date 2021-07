Kiểm tra chi tiết từng xe khách để kiểm soát tốt người từ vùng dịch về Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra kỹ từng xe, từng người, kể cả chứng minh nhân dân, căn cước công dân của từng hành khách, kiên quyết không để sót người nào từ vùng dịch về địa phương mà không thực hiện các biện pháp y tế theo đúng quy định.

Video: Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh nói về công tác kiểm soát phương tiện vận tải hành khách ở chốt liên ngành phía Nam.

Sáng ngày 11/7, Hà Tĩnh ghi nhận thêm 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 là bệnh nhân T.T.S. (SN 1982) và con trai N.Q.T. (SN 2011), trú tại thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà. Bệnh nhân S. buôn bán ở chợ Phạm Đăng Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

Ngày 8/7, bốn người trong gia đình này lên xe khách từ TP Hồ Chí Minh về Hà Tĩnh. Ngày 10/7, những người này về Trạm Y tế xã Ích Hậu khai báo y tế và cách ly tại nhà. Ngành chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, kết quả có 2 người mắc Covid-19.

Lực lượng liên ngành tại Chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 ở chốt phía Nam kiểm tra phương tiện vận tải hành khác ra vào địa bàn.

Theo tìm hiểu của Báo Hà Tĩnh, xe khách giường nằm chở gia đình bệnh nhân T.T.S. về Hà Tĩnh là của nhà xe Đ.N, chạy tuyến Bình Dương, TP Hồ Chí Minh – Nam Định. Cùng với 4 người trong gia đình bệnh nhân S. còn có thêm 2 người khác cũng về Hà Tĩnh.

Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh - Đội trưởng Đội CSGT phía Nam (Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh) cho hay: Vào đêm 9/7, xe khách di chuyển vào địa phận Hà Tĩnh và lực lượng liên ngành làm việc tại Chốt kiểm soát giao thông đường bộ phòng, chống dịch Covid-19 ở Km 590+400 trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Kỳ Nam, TX Kỳ Anh có kiểm tra phương tiện này.

Việc kiểm soát số lượng xe khách, hành khách đi về trên địa bàn góp phần giúp Hà Tĩnh kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, phía nhà xe đã không trung thực trong việc khai báo khi thông tin tới chốt kiểm soát là không có hành khách nào xuống Hà Tĩnh. Trong khi thực tế thì có 6 người xuống các địa điểm ở Hà Tĩnh.

Chính từ sự gian dối này mà lực lượng chức năng tại Chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 đã không thể cập nhật kịp thời danh sách những người từ vùng dịch về Hà Tĩnh cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC Hà Tĩnh) nắm bắt.

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra chốt kiểm dịch phía Nam.

Cũng theo Trung tá Mạnh, từ ngày 28/6 đến nay, chốt liên ngành phía Nam đã kiểm tra hơn 1.649 lượt phương tiện với 23.735 hành khách, trong đó có 1.354 hành khách xuống Hà Tĩnh. Tất cả phương tiện, hành khách khi qua địa bàn tỉnh đều được lực lượng ở chốt tiến hành kiểm tra công tác phòng, chống dịch, đối chiếu về số lượng hành khách, địa điểm lên xuống, danh tính tài xế, phụ xe rồi cung cấp về cho CDC Hà Tĩnh.

Thời gian qua, 2 chốt liên ngành phòng, chống dịch ở trên quốc lộ 1 hoành thành khá tốt nhiệm vụ được giao.

Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay: Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, TP Hồ Chí Minh đã quyết định thực hiện giãn cách toàn thành phố theo Chỉ thị 16/CT-TTg để ngăn ngừa, kiểm soát dịch bệnh. Do lượng người Hà Tĩnh làm việc, thăm thân ở TP Hồ Chí Minh và 1 số địa phương lân cận như Bình Dương, Đồng Nai rất đông nên khi các tỉnh, thành này áp dụng biện pháp giãn cách xã hội, số lượng người từ các tỉnh, thành này trở về Hà Tĩnh sẽ tăng lên, dẫn tới nguy cơ cao làm lây lan dịch bệnh.

Trước tình hình này, UBND tỉnh quyết định thành lập 2 chốt kiểm soát ở 2 cửa ngõ ra vào tỉnh trên quốc lộ 1 do lực lượng công an chủ trì, phối hợp với thanh tra Sở GTVT và công an địa phương, với nhiệm vụ kiểm soát lượng người và phương tiện đi về trên địa bàn để phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19.

Lực lượng chức năng túc trực 24/24h kiểm soát phương tiện vận tải hành khách ra vào Hà Tĩnh.

Theo Đại tá Đặng Hoài Sơn, thời gian qua, 2 chốt kiểm soát, đặc biệt là chốt kiểm soát phía Nam, đã thực hiện tốt công việc được giao. Số lượng phương tiện, hành khách đi về trên địa bàn, nhất là với các địa phương có dịch như TP Hồ Chí Minh, đã được cập nhật cho ngành y tế kịp thời, đầy đủ.

Tuy vậy, vẫn có trường hợp chủ xe, tài xế kê khai danh sách hành khách, địa điểm lên xuống không chính xác, mà vụ việc xe khách chở gia đình bệnh nhân T.T.S. từ TP Hồ Chí Minh về Hà Tĩnh tối 9/7 là minh chứng rõ nhất.

Các nhà xe cần trung thực, trách nhiệm trong việc kê khai danh sách hành khách, địa điểm lên xuống.

“Trên xe khách có 6 người xuống Hà Tĩnh (5 người về Lộc Hà và 1 người về Can Lộc) nhưng tài xế khi xuống xuất trình danh sách hành khách thì lại khai báo gian dối. Trách nhiệm này thuộc về ý thức của chủ xe, tài xế. Vì vậy, lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại 2 chốt kiểm soát, nhất là chốt phía Nam cần phải tăng cường hơn nữa các biện pháp kiểm tra, kiểm soát từng người trên xe, kể cả kiểm tra chứng minh nhân dân, căn cước công dân, tránh việc chủ xe, lái xe khai báo không trung thực”, Đại tá Đặng Hoài Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh.

Thông tin các hành khách từ vùng dịch trở về Hà Tĩnh được cập nhật cho cơ quan y tế nắm bắt.

Đại tá Đặng Hoài Sơn cũng yêu cầu 2 chốt kiểm soát phòng chống dịch bố trí các ca trực hợp lý, tăng cường việc kiểm tra, thực hiện nhiệm vụ 24/24h, kiên quyết không để sót bất cứ phương tiện vận tải hành khách, người dân nào từ vùng dịch về Hà Tĩnh.

