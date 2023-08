Lan tỏa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Hà Tĩnh

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Hà Tĩnh được đông đảo người dân đồng tình, tham gia trách nhiệm nên ngày càng lan tỏa sâu rộng, góp phần vì sự bình yên trên các địa bàn.

Thôn Hồng Lạc (xã Thạch Châu) được xem là điển hình trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) trong nhiều năm qua. Dù ở vị trí khá nhạy cảm về ANTT, gần nhiều trường học, hằng ngày có nhiều đối tượng vãng lai nhưng 179 hộ/781 nhân khẩu trên địa bàn luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong bảo vệ trị an.

Người dân thôn Hồng Lạc đóng góp kinh phí, vận động con em xa quê ủng hộ để lắp đặt hệ thông camera an ninh.

Các gia đình trong thôn Hồng Lạc luôn nêu cao tinh thần thi đua làm ăn giỏi, nuôi dạy con cái tốt, gắn xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ với phong trào xây dựng NTM, khu dân cư kiểu mẫu, khu dân cư thông minh... Nhờ vậy, hàng chục năm nay, trong thôn không có các vụ vi phạm pháp luật lớn, các tệ nạn xã hội được giảm thiểu, xóm làng luôn đoàn kết và bình yên.

Chủ tịch UBND xã Thạch Châu Lê Văn Thông cho biết: “Chúng tôi thường xuyên chỉ đạo lực lượng công an xã, các ban, ngành, đoàn thể và 11 thôn đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân BVANTQ. Nhờ vậy, bà con luôn có ý thức bảo vệ ANTT và tháo gỡ các mẫu thuẫn ngay khi mới phát sinh; tích cực tham gia phòng cháy, chữa cháy, giao nộp vũ khí và vật liệu nổ, đấu tranh tố giác các hành vi vi phạm pháp luật. Mọi người, mọi nhà đều chung tay đẩy lùi tệ nạn xã hội, phòng chống ma tuý, mại dâm, HIV/AIDS, mê tín dị đoan, tảo hôn, phòng chống trộm cắp vặt. Nhiều năm, trên địa bàn không có trọng án xảy ra”.

Những hạt nhân tích cực trong phong trào toàn dân BVANTT ở thôn Hồng Lạc được xã Thạch Châu tuyên dương, khen thưởng.

Thời gian qua, các địa phương ở Lộc Hà đã tập trung đẩy mạnh phong trào toàn dân BVANTQ theo tinh thần Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 1/8/2013 giữa Bộ Công an với MTTQ Việt Nam. Trong đó, công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là thường xuyên và nổi bật nhất với 269 cuộc tuyên truyền cho khoảng 180 nghìn lượt người tham gia và tổ chức ký cam kết với khoảng 60 nghìn lượt học sinh, giáo viên, người dân về không sử dụng pháo, không lấn chiếm hành lang, không tham gia tệ nạn xã hội, không sử dụng chất nổ và xung điện đánh cá, phòng chống cháy rừng...

Cán bộ TDP Phú Mậu (thị trấn Lộc Hà) vận động người dân tích cực tham gia phong trào toàn dân BVANTQ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Lộc Hà Nguyễn Thị Hiền cho biết: “Lan tỏa phong trào toàn dân BVANTQ, từ năm 2013 đến nay, chúng tôi đã phối hợp với lực lượng công an vận động Nhân dân giao nộp 512 bộ kích điện, 167 khẩu súng các loại, 281 viên đạn, 289 dao kiếm, 231 kg pháo, 153 kíp nổ, 10 quả mìn; gọi hỏi răn đe, giáo dục trên 1.000 lượt đối tượng cộm cán, hư hỏng; tham gia giải quyết hơn 300 vụ việc mâu thuẫn nhỏ và giúp đỡ 365 người mãn hạn tù tái hoà nhập cộng đồng...

Ngoài ra, chúng tôi cũng kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của 893 tổ liên gia, 450 dòng họ tự quản, 900 tổ hòa giải, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, mỗi năm cung cấp cho các lực lượng chức năng khoảng 80 thông tin về ANTT, trong đó có 30 thông tin có giá trị cao”.

Không chỉ ở Lộc Hà mà phong trào TDBVANTQ được thực hiện thường xuyên, sâu rộng, hiệu quả, giàu sức lan tỏa trong khắp tất cả huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh, nhất là những địa phương thuộc diện trọng điểm, nhạy cảm về ANTT như: thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh và các địa phương thuộc khu vực biên giới.

Qua thực hiện phong trào TDBVANTQ đã khẳng định sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền các cấp, vị trí nòng cốt của lực lượng công an, sự phối hợp nhịp nhàng của các lực lực lượng khác (quân sự, biên phòng, dân quân tự vệ...) và vai trò “tai, mắt”, chức năng “cánh tay nối dài” của người dân.

Cư dân vùng biên giới Sơn Kim 1 (Hương Sơn) thông tin tình hình ANTT cho lực lượng biên phòng.

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn) Trần Văn Hải khẳng định: “Là địa phương biên giới, giáp cửa khẩu, tình hình ANTT luôn thuộc diện phức tạp và “nóng” nhất tỉnh. Nhờ thực hiện tốt phong trào toàn dân BVANTQ nên Nhân dân đã tích cực tham gia cùng lực lượng biên phòng, công an, hải quan bảo vệ trị an, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, ngăn ngừa xuất nhập cảnh trái phép, đẩy lùi tệ nạn xã hội. Ngoài cung cấp thông tin, bà con còn tích cực tham gia tuần tra đường biên, bảo vệ cột mốc, sẵn sàng tham gia truy vết tội phạm trong rừng, có ý thức năng ngừa và đẩy lùi các loại tệ nạn ma túy, mại dâm, trộm cắp...”.

Xã biên giới Hòa Hải (Hương Khê) đã cụ thể hóa phong trào toàn dân BVANTQ bằng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Thực hiện phong trào toàn dân BVANTQ, trên địa bàn Hà Tĩnh đã xây dựng được 50 loại mô hình với 2.200 điểm mô hình đảm bảo chất lượng, hiệu quả trên từng địa bàn, lĩnh vực, tiêu biểu như: mô hình “Tổ liên gia tự quản về ANTT”, “Camera an ninh”, “Giáo xứ, giáo họ an toàn về ANTT”, “Liên kết đảm bảo ANTT”, “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”, “Tự quản đường biên, tự quản mốc giới quốc gia”, “Khu dân cư bình yên, chung sức xây dựng NTM”, “Phường điển hình về đảm bảo trật tự đô thị”...

Nhờ sự vào cuộc thường xuyên, trách nhiệm, hiệu quả của người dân nên 10 năm qua (từ năm 2013 đến nay), lực lượng công an đã được tiếp nhận được 5.357 tin báo tố giác tội phạm có giá trị từ quần chúng nhân dân và đã xử lý gần 5.000 nguồn tin. Các tầng lớp nhân dân cũng góp phần hỗ trợ lực lượng công an toàn tỉnh chủ trì, phối hợp điều tra làm rõ 3.225 vụ, khởi tố 5.106 vụ/9.475 bị can.

Tiến Dũng