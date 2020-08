Lên mạng mua gần 60 triệu đồng trái cây rồi… chiếm đoạt!

Nguyễn Thị Thảo (SN 1996, trú xã Hồng Lộc, Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã thay đổi tên tài khoản Facebook rồi đặt mua qua mạng các loại trái cây, khi nhận được hàng thì chiếm đoạt, không trả tiền cho bên bán.

Nguyễn Thị Thảo tại cơ quan điều tra

Vào ngày 28/7/2020, Công an huyện Can Lộc nhận được đơn trình báo của chị Đào Thị Hoan (SN 1984, trú tại huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) về việc chị bị một đối tượng có tài khoản Facebook là “Nguyễn Đào” đặt mua trái cây với số lượng lớn qua tin nhắn Messenger nhưng sau khi nhận hàng đã không thanh toán tiền cho chị, “ngang nhiên” chiếm đoạt bốn chuyến hàng trị giá 29 triệu đồng.

Sau một thời gian điều tra, Đội Cảnh sát Hình sự Công an Can Lộc đã làm rõ đối tượng thực hiện vụ lừa đảo trên là Nguyễn Thị Thảo.

Tại cơ quan điều tra, Thảo khai nhận làm nghề buôn bán hoa quả từ đầu năm 2020. Tháng 3/2020, nhân lúc tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Thảo đã đặt mua khẩu trang từ một đối tượng không quen biết trên mạng để bán kiếm lời nhưng sau khi chuyển tiền thì đối tượng không gửi hàng về theo đúng thỏa thuận. Cho rằng việc lừa đảo qua mạng thực hiện khá dễ dàng, Thảo đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Thảo đã thay đổi tài khoản Facebook của mình từ “Thanh Thảo” thành “Nguyễn Đào” và đăng thông tin muốn mua trái cây số lượng lớn trong các hội nhóm mua bán hoa quả trên mạng xã hội.

Ngày 4/7/2020, Thảo liên lạc và đặt mua trái cây của chị Đào Thị Hoan. Thảo yêu cầu giao hàng tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc để tránh bị lộ danh tính. Hai bên thống nhất thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Tuy nhiên, từ ngày 4/7/2020 đến 23/7/2020, Thảo đã bốn lần đặt và nhận hàng từ chị Hoan nhưng không trả tiền mà chiếm đoạt luôn 1.245 kg bơ và 310 kg sầu riêng, trị giá lên đến 29 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cho biết, ngoài chị Hoan, Thảo còn sử dụng thủ đoạn tương tự để lừa thêm ba nạn nhân nữa ở tỉnh Đắk Lắk, chiếm đoạt tài sản gần 30 triệu đồng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thảo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.

Hoàng - Trang