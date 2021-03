Liên tiếp xuất hiện tình trạng người ngoại tỉnh bán hàng không rõ nguồn gốc ở Cẩm Xuyên

Chưa đầy một tháng, Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) phát hiện 2 vụ việc người ngoại tỉnh đến địa phương để tụ tập bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Lực lượng chức năngg làm việc với 2 người đàn ông bán hàng không rõ nguồn gốc.

Vào khoảng 8h sáng nay (ngày 30/3), trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực thôn Nguyễn Đối, Công an xã Cẩm Hà (huyện Cẩm Xuyên) phát hiện rất đông người dân đang tụ tập để xem và mua các mặt hàng như tinh bột nghệ cao cấp, tinh dầu ngải, omega, tỏi đen, hoạt huyết dưỡng não... được chào mời bởi hai người đàn ông.

Nghi ngờ số hàng hóa trên không có nguồn gốc xuất xứ, lực lượng công an đã giải tán đám đông, tạm dừng hoạt động kinh doanh và mời những người tổ chức bán hàng về trụ sở làm việc.

Tại đây, danh tính hai người này được làm rõ là: Hoàng Đức Việt (SN 1987) và Đào Ngọc Hồng (SN 1982), cùng trú tại xã Phú Lạc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ.

Làm việc với lực lượng chức năng tại thời điểm kiểm tra cho thấy, cả hai tổ chức giới thiệu bán hàng khi chưa được phép của địa phương, không xuất trình được đầy đủ giấy tờ cần thiết như: Giấy phép kinh doanh, hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa...

Công an xã Cẩm Hà đã lập biên bản sự việc.

Số hàng hóa không rõ nguồn gốc mà các đối tượng chưa kịp bán cho người người dân

Đại úy Dương Đình Dũng - Trưởng Công an xã Cẩm Hà, Cẩm Xuyên cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn xuất hiện tình trạng người từ ngoại tỉnh vào chào bán các loại hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không vì ham rẻ mà mua sản phẩm không rõ nguồn gốc, chất lượng”.

Trước đó, ngày 4/3/2021, một đôi nam nữ cùng trú ở huyện An Lão, tỉnh Hải Phòng đã bị Công an xã Cẩm Lĩnh (Cẩm Xuyên) lập biên bản do tổ chức bán các loại mặt hàng như: cao tỏi đen, hồng sâm ngọc linh, tinh dầu tỏi, sản phẩm dinh dưỡng Colos canxi cá tuyết, tinh dầu thảo dược hồi sinh khớp... không có nguồn gốc xuất xứ.

Bảo Trung – Anh Tấn