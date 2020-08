Liên tục xảy ra sự cố lưới điện do thả diều ở Nghi Xuân

Thời gian gần đây, tình trạng người dân thả diều gần đường dây điện ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) liên tục gây ra các sự cố trên lưới, làm gián đoạn quá trình cung cấp điện cho khách hàng.

Trong các ngày gần đây, lưới điện chạy qua thị trấn Xuân An và các xã Xuân Hồng, Xuân Lam, Cương Gián... có nguy cơ xảy ra sự cố khi người dân thả diều vướng vào lưới điện. Vào khoảng 9h ngày 30/7, trên địa bàn thị trấn Xuân An, tại cột điện số 10 nhánh rẽ Xuân An 7, diều của người dân vướng vào đường đường dây 731E18.11, gây mất điện cho khách hàng. Điện lực Nghi Xuân đã phải bố trí lực lượng kiểm tra, mất hơn 30 phút mới xử lý xong sự cố, cấp điện trở lại cho người dân.

Được biết, sự cố do diều gây ra chủ yếu trên đường dây trung thế. Nếu phát hiện kịp thời, ngành điện phải mất trung bình từ 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ mới có thể khắc phục xong sự cố. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp phức tạp, gây mất điện diện rộng, cần nhiều thời gian hơn để kiểm tra, phát hiện và khắc phục sự cố.

Vào khoảng 9h ngày 9/7, diều vướng vào đường dây 973 đã khiến cho trên 3.000 khách hàng tại các xã Xuân Trường, Xuân Hội bị mất điện. Sự cố này kéo dài trên 15 km đường dây, rất khó phát hiện.

Với sự cố này, Điện lực Nghi Xuân phải huy động gần 20 cán bộ, công nhân vào cuộc xử lý. Đến 12h40 phút cùng ngày mới khắc phục xong và cấp điện trở lại cho khách hàng. Ông Nguyễn Thanh Tú – Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Điện lực Nghi Xuân cho biết: “Hằng năm, cứ đến mùa hè là sự cố đường dây do tình trạng người dân thả diều lại xảy ra khá nhiều. Đặc biệt, năm nay, diều vướng vào đường dây gây nhiều sự cố phức tạp hơn. Riêng trong tháng 7, đã có 5 sự cố lớn, gây mất điện trên diện rộng do diều gây ra."

Ông Đinh Tiết Trung – Giám đốc Điện lực Nghi Xuân đề nghị chính quyền địa phương cần vào cuộc nghiêm túc hơn, có các biện pháp mạnh để sớm chấm dứt tình trạng này, tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra”.

Thu Phương