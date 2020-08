Lĩnh án vì mê đánh bạc

Cả 5 đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc bằng hình thức "giật liêng” thì bị Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) phát hiện, bắt quả tang.

5 bị cáo tại phiên xét xử

Chiều 26/8, TAND huyện Can Lộc mở phiên tòa xét xử các bị cáo: Phan Trọng Hài (SN 1975), Nguyễn Viết Hoài (SN 1973), Nguyễn Đăng Hòa (SN 1987), Lê Trọng Đức (SN 1984) và Phan Hữu Hiếu (SN 1990), đều trú tại xã Thượng Lộc (Can Lộc) về tội đánh bạc.

Theo cáo trạng, vào khoảng 21h50 ngày 7/5/2020, Phan Trọng Hài, Lê Trọng Đức, Nguyễn Viết Hoài đang ngồi uống bia tại sân nhà anh Phan Hữu Đổng, ở thôn Vĩnh Xuân, xã Thượng Lộc thì Phan Hữu Hiếu đến chơi.

Lúc này có người rủ đánh bài tiến lên miền Nam cho vui nên cả nhóm đồng ý ngồi đánh bài tại bàn uống nước.

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, có thêm Nguyễn Đăng Hòa đến xem (lúc này anh Đổng đã đi vào nhà ngủ). Đánh được một lúc cả bọn đi vào nhà bếp đánh bài liêng ăn tiền.

Lúc đầu đánh bạc có bốn người, gồm Hiếu, Hòa, Hoài và Đức, còn Hài tham gia sau.

Đến 0h30 ngày 8/5/2020, khi các đối tượng đang say sưa sát phạt thì bị Công an huyện Can Lộc phát hiện, bắt quả tang; thu giữ 8,8 triệu đồng và các tang vật liên quan khác.

Tại phiên xét xử, sau khi xem xét các tình tiết, hành vi, tiền án, tiền sự và nhân thân của các bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Phan Trọng Hài 10 tháng tù; Nguyễn Viết Hoài, Nguyễn Đăng Hòa, Lê Trọng Đức mỗi bị cáo 7 tháng tù; phạt Phan Hữu Hiếu phạt 20 triệu đồng; phạt bổ sung Nguyễn Viết Hoài và Lê Trọng Đức mỗi người 10 triệu đồng.

Bùi Lâm