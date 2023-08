Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, lĩnh 30 tháng tù giam

Sử dụng mạng xã hội đăng tải nhiều nội dung xuyên tạc, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, hạ thấp uy tín bộ máy chính quyền, cơ quan Nhà nước và lãnh đạo huyện; xúc phạm sự tôn nghiêm của pháp luật, 2 phụ nữ ở Hương Khê (Hà Tĩnh) buộc phải lĩnh án tù giam.

Bị cáo Hoàng Thị Sơn (áo hoa) và bị cáo Thái Thị Bé (áo đen) tại phiên tòa.

Sáng 8/8/2023, Tòa án nhân dân huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Hoàng Thị Sơn (SN 1958) trú tại tổ dân phố 11, thị trấn Hương Khê và Thái Thị Bé (SN 1956) trú tại thôn 7, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 1, Điều 331, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Do không đồng tình với các kết quả trả lời, giải quyết đơn thư của cơ quan chức năng, người có thẩm quyền, từ ngày 23/11/2022 đến 19/4/2023, Hoàng Thị Sơn và Thái Thị Bé đã lợi dụng quyền tự do ngôn luận, sử dụng mạng xã hội youtube, facebok đăng tải nhiều nội dung xuyên tạc, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, hạ thấp uy tín bộ máy chính quyền, cơ quan Nhà nước và lãnh đạo huyện Hương Khê, xúc phạm sự tôn nghiêm của pháp luật.

Người dân đến chứng kiến phiên tòa.

Cụ thể, từ ngày 23/11/2022 đến 6/2/2023, Hoàng Thị Sơn đã sử dụng điện thoại cá nhân lên mạng xã hội phát trực tiếp 1 lượt video và đăng tải 7 bài viết cùng nhiều bình luận có nội dung xuyên tạc, không đúng sự thật. Đặc biệt, trong video có lời nói của bị cáo đã xâm phạm đến uy tín, danh dự của những thành viên trong Ban Tiếp công dân huyện Hương Khê và lãnh đạo huyện Hương Khê.

Đối với Thái Thị Bé, từ ngày 7/2/2023 đến 19/4/2023, đã sử dụng youtube đăng tải 12 lượt video clip qua tài khoản “thi bé thai” và 36 video clip qua tài khoản “Thai Be” với nhiều nội dung xuyên tạc, không đúng sự thật trong quá trình cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của mình.

Nhận thấy các hành vi của Hoàng Thị Sơn và Thái Thị Bé có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Công an huyện Hương Khê và các ngành liên quan đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ. Ngày 17/4/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Thái Thị Bé và Hoàng Thị Sơn về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”; đồng thời thu giữ 3 điện thoại của Thái Thị Bé và Hoàng Thị Sơn dùng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã làm rõ các tình tiết, tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, vật chứng liên quan và lời khai của 2 bị cáo. Tại đây, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Tòa án nhân dân huyện Hương Khê xử phạt Hoàng Thị Sơn và Thái Thị Bé mỗi bị cáo 15 tháng tù giam; đồng thời, tịch thu sung công quỹ nhà nước 3 điện thoại di động đã dùng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Trước đó, từ ngày 5/9/2017 đến 5/11/2022, Hoàng Thị Sơn đã bị Công an thị trấn Hương Khê ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 lần. Ngày 5/12/2021, Hoàng Thị Sơn còn có hành vi gây mất trật tự tại trụ sở UBND tỉnh, bị Công an phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 200 nghìn đồng quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 5, Nghị định 167/NĐ-CP của Chính phủ.

Đức Quyền