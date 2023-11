Lừa bán cả đất nghĩa trang, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Trần Văn Quý (trú huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã lừa bán 5 mảnh đất nghĩa trang, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của các bị hại.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quý (SN 1973, trú tại TDP 3, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Nghi Xuân phát hiện tại địa bàn thị trấn Xuân An nổi lên đối tượng Trần Văn Quý là đối tượng có 3 tiền án liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quý làm nghề thợ xây, nhận thầu xây dựng các khu lăng mộ trên địa bàn thị trấn Xuân An.

Cơ quan điều tra làm việc với Trần Văn Quý.

Tháng 6/2021, Trần Văn Quý nhận thi công khu vực nghĩa trang cho gia đình ông N.T T (trú tại TDP3, thị trấn Xuân An) với giá 55 triệu đồng. Sau khi thi công, bàn giao xong khu vực nghĩa trang cho ông N.T T, đối tượng này tiếp tục bán khu vực nghĩa trang trên cho chị T. T N.A (trú cùng TDP) với giá 63 triệu đồng.

Cùng với thủ đoạn trên, Trần Văn Quý đã thực hiện với 4 mảnh đất nghĩa trang khác trên địa bàn thị trấn Xuân An, chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quý về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tiếp tục xác minh, điều tra mở rộng hành vi vi phạm của đối tượng.

Lực lượng công an dẫn giải đối tượng Quý (áo đỏ) thực địa hiện trường

Công an huyện Nghi Xuân thông báo, ai là người bị đối tượng Trần Văn Quý có lý lịch như trên lừa đảo với hành vi tương tự đề nghị đến trình báo tại Công an huyện Nghi Xuân, SĐT: 02393.825010.

Tin liên quan: Hà Tĩnh: Mua bán pháo, 3 đối tượng cùng làng bị khởi tố Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố đối với Nguyễn Sỹ Đài (SN 1993), Nguyễn Sỹ Đáng (SN 1979) và Nguyễn Sỹ Đoàn (SN 1996) cùng trú tại thôn Làng Hội, xã Phú Lộc (Can Lộc) về hành vi “Buôn bán hàng cấm”.

Khởi tố 2 đối tượng lừa đảo bán số lô, số đề chiếm đoạt tài sản Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phá thành công chuyên án, khởi tố 2 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn “bán” số lô, số đề trên không gian mạng.

BBT