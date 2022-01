Lừa đảo 14 tỷ rồi ẩn danh dưới mác lái xe ôm

Lừa đảo chiếm đoạt 600.000 USD (khoảng 14 tỷ đồng) của nhân viên Đại sứ quán Angola trong khi làm thủ tục Visa cho người lao động đi xuất khẩu lao động tại Angola rồi bỏ trốn, đối tượng Nguyễn Quang Huy đã bị Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện, bắt giữ khi đang lẩn trốn.

Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Quang Huy (SN 1980), HKTT tại phường Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Quang Huy.

Theo hồ sơ, Huy từng đi xuất khẩu lao động tại Angola nên có hiểu biết về các thủ tục xin Visa, xét duyệt hồ sơ đi xuất khẩu lao động. Sau khi về nước, Huy mở công ty đưa người lao động Việt Nam đi xuất khẩu lao động tại Angola.

Trong quá trình thực hiện các thủ tục xin cấp visa, xét duyệt hồ sơ xuất khẩu lao động tại Đại sứ quán Angola, đối tượng Huy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhân viên đại sứ quán, số tiền 600.000 USD tương đương khoảng 14 tỷ đồng tiền Việt Nam rồi bỏ trốn. Sau đó, ngày 5/9/2018, Nguyễn Quang Huy đã bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phát lệnh truy nã đặc biệt.

Quyết định truy nã đặc biệt đối với Nguyễn Quang Huy.

Qua công tác nắm tình hình, Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện Huy đang làm nghề lái xe công nghệ khu vực quận 8, TP Hồ Chí Minh.

Ngày 3/1/2022, Công an quận Bắc Từ Liêm đã bắt giữ Huy và đưa về trụ sở Công an phường 16, quận 8, TP Hồ Chí Minh để lập biên bản bắt người đang bị truy nã theo quy định của pháp luật.

Hiện đối tượng Nguyễn Quang Huy đã được Công an quận Bắc Từ Liêm bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo Báo CAND