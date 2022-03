Lừa đảo làm tick xanh facebook để chiếm đoạt tài sản

Dấu tick xanh (verify Blue Tick) facebook thể hiện sự công nhận và xác minh quyền sở hữu của facebook dành cho tài khoản cá nhân và fanpage. Dấu tick xanh thể hiện cho cá nhân hoặc thương hiệu có ảnh hưởng tới cộng đồng.

Chính vì những lợi ích của tick xanh mà nhiều người sử dụng mạng xã hội (chủ yếu là những nghệ sĩ, người nổi tiếng, những người kinh doanh...) muốn facebook của mình có được. Lợi dụng điều đó, các đối tượng lừa đảo đã hứa hẹn giúp họ xin dấu tick xanh để chiếm đoạt trang Fanpage nhằm tống tiền hoặc bán cho người khác kiếm lời…

Mới đây, Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Mạnh (SN 1999, trú thôn Sơn Viên, xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên) về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Mạnh tại cơ quan Công an.

Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Duy Xuyên phát hiện nhiều cá nhân, doanh nghiệp bị một đối tượng trên địa bàn lừa đảo thông qua dịch vụ xin tick xanh nên chủ động rà soát, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh.

Cơ quan điều tra xác định, tháng 3/2021, Mạnh chủ động làm quen với chị N. là chủ một địa điểm phẫu thuật thẩm mỹ tại TP Hồ Chí Minh, rồi hứa hẹn giúp lên tick xanh, tăng tương tác cho tài khoản facebook cá nhân, fanpage kinh doanh của chị N. Sau khi chị N. chuyển 15 triệu đồng cho Mạnh để được giúp lên tick xanh thì Mạnh chiếm đoạt sử dụng và không thực hiện các thỏa thuận.

Đến tháng 10/2021, Mạnh dùng nhiều tài khoản khác nhau để nhắn tin với chị T., trú quận 3, TP Hồ Chí Minh để chào mời gói dịch vụ facebook, sau đó lợi dụng sự tin tưởng của chị T, Mạnh yêu cầu chuyển gần 8 triệu đồng để làm các dịch vụ.

Mạnh đã thay đổi thông tin bảo mật của tài khoàn facebook của chị T. (bằng những giấy tờ các nhân do chính chị T. cung cấp để Mạnh làm dịch vụ lên tick xanh) và chiếm đoạt tài khoản cùng các fanpage kinh doanh của chị T.

Không dừng lại ở đó, sau khi bị Mạnh chiếm được quyền truy cập tài khoản, chị T. liên hệ xin lại tài khoản thì Mạnh ra giá 20 triệu đồng tiền chuộc.

Với thủ đoạn tương tự, Mạnh đã lừa đảo nhiều bị hại khác… Ngoài ra, Mạnh còn tạo nhiều tài khoản facebook ảo, chạy quảng cáo về dịch vụ bẻ khóa icloud với mục đích chiếm đoạt các khoản tiền cọc bẻ khóa từ nhiều người có nhu cầu trên mạng xã hội.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Mạnh khai nhận, thường nhắm vào những người nổi tiếng như ca sĩ, nghệ sĩ, người kinh doanh, khi xem facebook của họ thấy số lượng truy cập nhiều thì sẽ tìm cách tiếp cận đặt vấn đề, hứa hẹn làm dịch vụ tick xanh cho họ. Thực tế, chỉ hứa hẹn cho họ tin nhưng chưa làm được tick xanh cho ai.

“Để làm được tick xanh facebook thì vấn đề đầu tiên là phải có thông tin giấy tờ chính chủ, do đó tôi yêu cầu họ cung cấp đầy đủ giấy tờ cá nhân chính chủ. Khi đã có những thông tin giấy tờ cũng như tiền cọc chuyển khoản thì sẽ cắt liên lạc và thay đổi, chiếm quyền quản trị tài khoản facebook”, Mạnh thú nhận.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Hoàng, cán bộ Công an huyện Duy Xuyên nói rằng, tick xanh facebook thể hiện cho sự công nhận và xác minh quyền sở hữu của facebook dành cho tài khoản cá nhân và fanpage.

Dấu tick xanh thể hiện cho cá nhân hoặc thương hiệu có ảnh hưởng tới cộng đồng, vì thế nhiều người muốn facebook của mình có được tick xanh, nhất là những nghệ sĩ, người nổi tiếng, những người kinh doanh… Với lời hứa giúp họ xin dấu tích xanh này, kẻ gian lấy được giấy tờ cá nhân, từ đó chiếm đoạt trang Fanpage của họ để tống tiền hoặc bán cho người khác kiếm lời.

Thực tế, do cả tin, thiếu hiểu biết, nhiều người đã để lộ giấy tờ cá nhân dẫn đến mất tài khoản facebook.

“Phần lớn những bị hại bị lừa là do thiếu hiểu biết và cả tin, việc làm tick xanh cho tài khoản facebook đòi hỏi những điều kiện khắt khe, chỉ có nhà cung cấp dịch vụ facebook thẩm định, kiểm duyệt và cấp tick xanh khi đủ điều kiện theo yêu cầu. Trong khi đó, chính tài khoản facebook đi liên hệ rao dịch vụ làm tick xanh cũng không có được tick xanh thì làm sao làm được cho người khác. Riêng đối với công tác điều tra cũng gặp rất nhiều khó khăn do đa phần bị hại hoạt động trên không gian mạng, lại ở xa nên việc tiếp cận, thu thập các chứng cứ phục vụ điều tra rất khó khăn. Do đó, người dân cần hết sức cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo mới của tội phạm để bảo vệ chính mình”, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hoàng nói.

Theo Báo CAND