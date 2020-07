Mang ma túy đi bán, chưa kịp giao dịch thì bị phát hiện

Nguyễn Thị Hiền (SN 1976) trú tại thôn 8, xã Hòa Hải (Hương Khê – Hà Tĩnh) khai nhận: đang mang 3 gói giấy màu bạc (bên trong chứa heroin) đi bán thì bị các lực lượng chức năng bắt quả tang.

Nguyễn Thị Hiền (ảnh nhỏ) và hình minh họa

Trước đó, sau một thời gian theo dõi, khoảng 10h ngày 1/7/2020, Công an Huyện Hương Khê, Công an xã Hòa Hải phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (Công an tỉnh), Đồn Biên Phòng Hòa Hải (Hương Khê) phát hiện Nguyễn Thị Hiền điều khiển xe máy BKS 38H2 - 8760 đi trên đường liên xã đến khu vực gần trụ sở UBND xã Hòa Hải có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại để kiểm tra.

Lúc này, lực lượng chức năng phát hiện ở tay trái của Nguyễn Thị Hiền rơi ra 3 gói giấy thiếc màu bạc, bên trong có chứa các chất bột nén màu trắng. Khám xét tại nơi ở của Hiền, tổ công tác tiếp tục phát hiện thu giữ thêm 2 gói giấy thiếc màu bạc cất giấu ở nhà bếp và 2 gói giấy thiếc màu bạc ở phòng ngủ bên trong có chứa các chất bột nén màu trắng. Kết quả giám định 7 gói giấy thiếc màu bạc này chứa 0,8383g heroin.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Hiền khai đưa 3 gói giấy thiếc màu bạc (bên trong chứa heroin) bán cho một người đàn ông không rõ tên tuổi, quê quán, chưa kịp giao dịch thì bị bắt.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tam giam đối với Nguyễn Thị Hiền về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Đức Quyền