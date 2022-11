Mạnh tay xử lý tệ nạn ma túy, “bóng cười”, thuốc lá điện tử ở Hà Tĩnh

Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phối hợp Cục Quản lý thị trường, Sở Công thương kịp thời phát hiện các tổ chức, cá nhân nhập lậu, sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, mua bán trái phép khí N 2 O, thuốc lá điện tử để xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ tháng 9/2022 đến nay, lực lượng chức năng Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng liên quan phát hiện, bắt giữ 2 vụ/63 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke; 9 vụ/9 đối tượng mua bán trái phép thuốc lá điện tử thu giữ 159 bộ thuốc lá điện tử, qua công tác giám định, 88/159 bộ có chứa chất ma túy tổng hợp.

Tuy nhiên, nhiều đối tượng (kể cả chủ, quản lý, nhân viên các cơ sở kinh doanh) nhận thức pháp luật còn hạn chế, cho rằng các hành vi tổ chức, chứa chấp lôi kéo, cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy, chỉ bị xử phạt hành chính. Bên cạnh đó, một bộ phận giới trẻ cho rằng việc sử dụng ma túy tổng hơp “bóng cười” (khí N 2 O), thuốc lá điện tử là không nguy hiểm, không gây nghiện. Đáng chú ý, ngày 29/8/2022, trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh phát hiện 2 học sinh trường Cao đẳng Kỹ thuật Việt Đức có biểu hiện rối loạn thần cấp, mất kiểm soát hành vi sau khi sử dụng thuốc lá điện tử.

Để chủ động triển khai thực hiện các biện pháp, giải pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm ma túy, trọng tâm là tội phạm mua bán, chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy, “bóng cười” tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về ANTT trên địa bàn, Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đề nghị các đơn vị thành viên BCĐ 138 tỉnh, BCĐ 138 các huyện, thành phố, thị xã tập trung thực hiện một số nội dung cụ thể.

Công an tỉnh phối hợp Cục Quản lý thị trường, Sở Công thương làm tốt công tác rà soát, nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các cá nhân, tổ chức được cấp phép kinh doanh, sử dụng khí N 2 O, kinh doanh thuốc lá điện tử trên địa bàn tỉnh; phối hợp trao đổi thông tin, thu thập tài liệu, thanh tra, kiểm tra, xác minh, kịp thời phát hiện các tổ chức, cá nhân nhập lậu, sản xuất, kinh doanh, tàng trữ, mua bán trái phép khí N 2 O, thuốc lá điện tử để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 21/10/2022, Công an huyện Nghi Xuân phát hiện Đ.H.T. (SN 2003, trú tại thôn Hồng Tiến, xã Xuân Giang) vận chuyển 16 hộp thuốc lá điện tử nhãn hiệu JAZZVAPOR (do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp) giúp L.Q.V. (SN 1996, trú tại thôn An Tiên, xã Xuân Giang).

Siết chặt công tác quản lý nhân, hộ khẩu, người nước ngoài, các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện và dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự, kịp thời phát hiện, khắc phục những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, không để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, nhất là vi phạm pháp luật về ma tuý.

Phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền về tác hại của ma tuý, “bóng cười” và các quy định pháp luật có liên quan, hướng đến các nhóm đối tượng có nguy cơ cao như: thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên...; tuyên truyền cho chủ cơ sở, người quản lý, nhân viên các cơ sở kinh doanh về các hành vi liên quan đến tổ chức, chứa chấp, lôi kéo, cưỡng bức, tổ chức sử sựng trái phép chất ma tuý, “bóng cười” và các hậu quả pháp lý nếu vi phạm; tuyên truyền, vận động, yêu cầu chủ các cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT và các dịch vụ dễ phát sinh hoạt động vi phạm liên quan đến ma tuý, “bóng cười” trên địa bàn như: nhà nghỉ, khách sạn, karaoke, bar, pub... ký cam kết không sản xuất, mua bán, tàng trữ, cưỡng bức, tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, “bóng cười”.

Phát huy vai trò chủ công, nòng cốt trong công tác phòng chống tội phạm chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng, phương tiện tập trung đấu tranh triệt xoá các điểm, tụ điểm phức tạp về ma tuý trên địa bàn, không để tái phức tạp, hình thành các điểm nóng; kiên quyết xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm đảm bảo tính răn đe.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát huy vai trò của lực lượng công an cơ sở trong công tác vận động quần chúng Nhân dân ở khu dân cư, tổ dân phố, thôn xóm... không tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật, tích cực phối hợp trong đấu tranh, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến ma tuý, “bóng cười”; thiết lập, duy trì hòm thư, đường dây nóng tố giác tội phạm tại địa bàn dân cư.

Cục Quản lý thị trường chỉ đạo các đội quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường; trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ về phòng chống xử lý các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ... kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn các cá nhân, tổ chức từng bước nâng cao trách nhiệm, ý thức trong việc chấp hành quy định của pháp luật trong kinh doanh, thương mại. Đồng thời, nếu phát hiện hành vi vi phạm liên quan đến sản xuất, kinh doanh, nhập lậu, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, khí N 2 O “bóng cười”, thuốc lá điện tử có chứa chất ma túy... thì kịp thời phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan xử lý theo quy định của pháp luật.

Sở Công Thương quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép kinh doanh đối với các tổ chức, cá nhân đăng ký sản xuất, kinh doanh hóa chất (khí N 2 O).

Cục Hải quan tỉnh tăng cường triển khai, thực hiện các biện pháp kiểm tra, kiểm soát nhằm phòng ngừa, phát hiện các hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý, chuyển phát và nhập khẩu khí N 2 O, thuốc lá điện tử trái pháp luật; phối hợp với lực lượng công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển trong trao đổi thông tin, đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế chỉ đạo các đon vị y tế trong ngành đánh giá việc ảnh hưởng đến sức khỏe đối với các trường hợp bệnh nhân điều trị liên quan sử dụng ma tuý, “bóng cười”, thuốc lá điện tử để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền trong công tác quản lý; kết hợp các hoạt động khám chữa bệnh để tuyên truyền cho Nhân dân tác hại của việc sử dụng ma tuý, “bóng cười”, thuốc lá điện tử.

Sở Y tế tổ chức truyền thông về tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở trong hệ thống giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh thường xuyên lồng ghép các nội dung giáo dục về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội lồng ghép trong chương trình giảng dạy, phù hợp với các cấp học, trình độ đào tạo; tăng cường tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy, các hoạt động ngoại khoá, phối hợp lực lượng công an để tuyên truyền đến học sinh và phụ huynh học sinh về hậu quả tác hại khi sử dụng ma túy, “bóng cười”, thuốc lá điện tử các hình thức biến tướng, trá hình của ma tuý hiện nay và tổ chức cho học sinh ký cam kết không sử dụng các sản phẩm gây nghiện này; nâng cao chất lượng công tác phối hợp quản lý học sinh, sinh viên giữa nhà trường và phụ huynh.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở phối hợp các sở, ngành, đơn vị có liên quan tuyên truyền về các quy định của pháp luật nguy cơ, hậu quả, tác hại của việc sử dụng trái phép các chất ma túy, khí N 2 O “bóng cười”, thuốc lá điện tử, các chất kích thích, gây nghiện đối với sức khoẻ của Nhân dân và các quy định của pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền về Luật phòng, chống ma tuý, các tin bài, phóng sự về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đổi mới các hình thức nội dung tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Tỉnh đoàn chỉ đạo các huyện, thành, thị đoàn phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền tác hại ma túy “bóng cười” (khí N 2 O), thuốc lá điện tử gắn với hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ cho đoàn viên, thanh, thiếu niên ở các khu dân cư, trường học.

Đề nghị viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân phối họp với cơ quan cảnh sát điều tra 2 cấp đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử các loại tội phạm về tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; nhập lậu, sản xuất, kinh doanh, buôn bán, tổ chức sử dụng khí N 2 O “bóng cười” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Các sở, ngành, đoàn thể căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công và lĩnh vực phụ trách, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động phòng chống ma túy lồng ghép các hoạt động chuyên môn của đơn vị; quản lý tuyên truyền cán bộ, công nhân viên không tham gia vào các tệ nạn xã hội.

Ban Chỉ đạo 138 các huyện, thành phố, thị xã căn cứ vào đặc điểm văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội và tình hình ANTT của đia phương chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung, biện pháp phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương.

P.V