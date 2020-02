Mật phục, bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển 45 kg ma túy đá tổng hợp qua Hà Tĩnh

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy và Cục Hải quan Hà Tĩnh vừa bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển trái phép 45 kg ma túy tổng hợp dạng đá và một số tang vật liên quan.

Đối tượng Nguyễn Hữu Hải và Trần Long Biên bị bắt giữ cùng tang vật vụ án

Vào khoảng 13h40" ngày 6/2/2020, trên quốc lộ 8C thuộc địa phận thôn 5, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, Công an huyện Hương Sơn đã mật phục, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hữu Hải (SN 1983, trú tại xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh), điều khiển xe ô tô Toyota Inova mang BKS 61A-130.87 chở Trần Long Biên (SN 1993, trú tại xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 45 kg ma túy tổng hợp dạng đá và một số tang vật liên quan.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, Đại tá Võ Trọng Hải – Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời có mặt tại Hương Sơn biểu dương, thưởng nóng 50 triệu đồng cho lực lượng phá án.

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đánh giá cao tinh thần mưu trí, dũng cảm của lực lượng công an huyện Hương Sơn đã điều tra, theo dõi chặt chẽ di biến động của đối tượng, đánh án nhanh gọn, đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sỹ và người dân.

Lãnh đạo huyện Hương Sơn biểu dương Ban chuyên án

Đại tá Võ Trọng Hải – Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh biểu dương, trao thưởng cho lực lượng phá án Tin liên quan:

Bá Tân – Lê Tuấn