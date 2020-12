Mâu thuẫn cá nhân, nhờ người đến trường đánh “dằn mặt” khiến bạn vỡ thận

Xẩy ra mâu thuẫn với bạn cùng trường, Hoàng Văn Thái (học sinh Trường THPT Cù Huy Cận - Vũ Quang, Hà Tĩnh) đã nhờ người đến đánh khiến nạn nhân bị vỡ thận và tràn dịch màng phổi.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Quang đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Trương Khánh, Phan Xuân Đức.

Ngày 21/12/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Trương Khánh (SN 1994), Trần Đình Quyền (SN 2002), Trần Phi Hiệp (SN 1996), Hoàng Văn Thái (SN 2002), đều trú tại xã Đức Hương, huyện Vũ Quang; và Phan Xuân Đức (SN 1999, trú tại xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ) về tội “cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự. Đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Trương Khánh, Phan Xuân Đức.

Theo hồ sơ ban đầu của vụ án, vào khoảng 9h30’ ngày 22/7/2020, Hoàng Văn Thái (học sinh Trường THPT Cù Huy Cận, thuộc thôn Vĩnh Hội, xã Đức Lĩnh) trước đó có xẩy ra mâu thuẫn với em Lê Đức Anh (SN 2002, học sinh lớp 12A3 cùng trường) nên đã nhờ Nguyễn Ngọc Trương Khánh đi đến Trường THPT Cù Huy Cận để tìm đánh Lê Đức Anh và được Khánh nhận lời.

Các đối tượng tại cơ quan công an.

Sau khi nhận lời Thái, Nguyễn Ngọc Trương Khánh đã nói với Trần Phi Hiệp, Trần Đình Quyền và Phan Xuân Đức đến trước cổng Trường THPT Cù Huy Cận để tìm gặp Lê Đức Anh đánh dằn mặt. Khi đi, cả bọn mang theo 1 chiếc gậy gỗ và 1 chiếc gậy 3 khúc.

Lúc đến trường, cả bọn sử dụng hung khí là 1 chiếc gậy gỗ và gậy 3 khúc đánh làm cho em Lê Anh Đức bị vỡ thận và tràn dịch màng phổi bên trái phải đi cấp cứu tại bệnh viện (tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây ra là 27%).

Các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Hiện, vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Trần Việt