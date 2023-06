Mở “tiệc” ma túy trong quán karaoke, 4 đối tượng bị khởi tố

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã đột kích phòng Vip 999 quán karaoke ở thị trấn Tây Sơn, phát hiện nhiều đối tượng sử dụng ma túy.

Hiện trường vụ việc

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thành Hưng (SN 1987, trú tại số 14, đường Lê Nin, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An); Võ Quang Dũng (SN 1992, trú tại thôn 6, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Đăng Khoa (SN 1990, trú tại thôn Hồng Phúc, xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và Lê Tuấn Vũ (SN 1993, trú tại tổ dân phố 5, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “ Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lúc 1h30 ngày 17/5/2023, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với công an các xã, thị trấn đột kích bắt quả tang tại phòng Vip 999 quán karaoke thuộc tổ dân phố 4, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn do Võ Văn Thắng (SN 1994, trú tại thôn Hà Chua, xã Sơn Tây, Hương Sơn làm chủ) có nhiều đối tượng đang sử dụng ma túy, trong đó có: Nguyễn Thành Hưng, Võ Quang Dũng và Nguyễn Đăng Khoa.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3,2652 gam ketamine và 0,1157 gam MDMA.

Đấu tranh mở rộng vụ án, Công an huyện Hương Sơn đã làm rõ Lê Tuấn Vũ là người vận chuyển ma túy đến cho các đối tượng trên tổ chức sử dụng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Công Sơn