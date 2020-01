Mới ra tù, U55 lại tiếp tục đi ăn trộm chó

(Baohatinh.vn) - Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Ngọc Trai (SN 1965, trú tại thôn Đông Xá, xã Đức Hòa - nay là xã Hòa Lạc, Đức Thọ) về tội trộm cắp tài sản.