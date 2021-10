Một người đàn ông mất tích khi thả lưới trên hồ Sông Rác

Ông Nguyễn Văn Yên - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Phong (huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) xác nhận, 1 người đàn ông trên địa bàn đã bị mất tích sau khi đi thả lưới bắt cá ở khu vực hồ Sông Rác.

Lực lượng tìm kiếm đang tích cực dò tìm trên hồ Sông Rác...

Khoảng 16h ngày 16/10, anh Trần Đăng Nhâm (sinh năm 1992, trú tại thôn Bắc Sơn, xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh) đã dùng ghe nhỏ để thả lưới bắt cá trên hồ Sông Rác (khu vực thuộc xã Kỳ Phong). Đến 23 giờ 55 phút cùng ngày, anh Nhâm đi theo hướng Tây tại khu vực đền thờ Cơn Trúc và sau đó mất liên lạc.

... và ở phía trong bờ khu vực anh Trần Đăng Nhâm mất liên lạc

Theo ông Nguyễn Văn Yên - Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Phong, sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cử 37 người gồm các lực lượng: công an, dân quân tự vệ, thanh niên… và thuê một chiếc thuyền để tìm kiếm. Tuy nhiên, do mưa to và nước dâng cao nên đến trưa nay (18/10) vẫn chưa tìm thấy.

Được biết, anh Trần Đăng Nhâm và vợ làm nghề tự do, có 2 đứa con nhỏ, gia đình thuộc diện khó khăn.

Minh Đức